Глеб Никитин представил стратегию развития цифрового образа Нижегородской области

Фото: пресс-служба Президентской академии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил опыт создания и развития цифрового образа региона на Международном конгрессе государственного управления в Москве. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Доклад прозвучал на сессии "Цифровой капитал региона: управление репутацией, инвестиционной и туристической привлекательностью территории в сети". Глава региона рассказал о практиках цифрового маркетинга и о том, как развитие онлайн-образа влияет на экономику, туризм и инвестиционную привлекательность области.

"Люди воспринимают регион, в первую очередь, в онлайне. В рамках работы над стратегией развития Нижегородской области-2035 у нас был создан проектный офис, мы сразу заявили, что должны активно работать над образом региона. Ориентировались не только на туристов. Перед нами стояла задача изменить восприятие самих нижегородцев, чтобы они по праву гордились своим регионом, хотели развиваться здесь, вдохновлялись прошлым Нижегородской области и понимали, что у нее не менее великое будущее. Чтобы добиться изменений, мы, безусловно, прежде всего, занимались инфраструктурой", — отметил Глеб Никитин.

По его словам, созданию бренда предшествовал анализ идентичности региона. В числе заметных проектов в сфере культуры и туризма он назвал кампании "100% настоящая Россия" и "У нас всё по-настоящему", а также сотрудничество с брендами и медиа.

Отдельное внимание губернатор уделил проекту "Тур нижегородских закатов": видеоролики с закатами над Нижним Новгородом транслировались на медиаэкранах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Владивостока. Он добавил, что имиджевые инициативы сопровождаются развитием цифровой инфраструктуры для туристов. В регионе запущен Telegram-чат-бот с путеводителем по городу и области, а также создан бесплатный публичный фотобанк.

"Нижний Новгород – это квинтэссенция подлинного русского контента. Здесь собрано все: от древних храмов Дивеева, Нижегородского кремля до купеческих особняков, Ярмарки, Волги, Горьковского автозавода, в целом мощной промышленности. В этой точке сошлись и дореволюционное наследие, и советский период. Наш главный принцип – искренность. Мы транслируем реальность, а не идеализированную картинку. Это снимает недоверие и создает прочную эмоциональную связь", — подчеркнул глава региона.

Одним из результатов работы стало закрепление за Нижним Новгородом брендов "Столица закатов" и "100% настоящая Россия", которые официально зарегистрированы в Роспатенте.

По словам губернатора, в основе коммуникации должны быть долгосрочность, системность и плановость. "Ключевой ресурс – это команда и компетенции", — добавил он.

Такие же подходы применяются и в развитии креативных индустрий, где формируется комплексная экосистема — от музеев и ресторанов до IT-кампусов и локальных брендов.

Кроме того, регион уделяет внимание цифровизации инвестиционной среды. Инвестиционный портал Нижегородской области объединяет набор цифровых сервисов для бизнеса. По итогам национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2025", организованной НААИР, портал признан лучшим в стране. На сайте инвесторы могут получить информацию о муниципалитетах, инфраструктуре, мерах поддержки и актуальных инвестиционных предложениях.