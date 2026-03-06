Эксперт: россияне проявляют интерес к возрожденной марке Volga

Фото:
Крупные российские автодилеры присматриваются к возрожденной марке Volga и уже фиксируют интерес со стороны покупателей. Об этом пишет издание "За рулем".
Директор по продажам новых автомобилей компании Major Дмитрий Паршенцев рассказал, что и частные клиенты, и корпоративные заказчики регулярно спрашивают о будущих моделях.
По его словам, говорить о конкретных объемах спроса пока рано. Сначала автомобили должны появиться в продаже, а производитель — объявить цены.
Другие дилерские центры придерживаются схожей позиции. Там также подтверждают интерес к современным отечественным автомобилям, однако считают преждевременным говорить о сформировавшемся и устойчивом спросе.
Напомним, старт сборки Volga намечен на второй квартал 2026 года. В модельный ряд должны войти седан класса D и кроссоверы сегментов D-SUV и C-SUV.
Ранее сообщалось, сколько будут стоить новые автомобили Volga, которые планируют выпускать в Нижнем Новгороде.
