Эксперт: россияне проявляют интерес к возрожденной марке Volga Общество

Фото: пресс-служба Volga

Крупные российские автодилеры присматриваются к возрожденной марке Volga и уже фиксируют интерес со стороны покупателей. Об этом пишет издание "За рулем".

Директор по продажам новых автомобилей компании Major Дмитрий Паршенцев рассказал, что и частные клиенты, и корпоративные заказчики регулярно спрашивают о будущих моделях.

По его словам, говорить о конкретных объемах спроса пока рано. Сначала автомобили должны появиться в продаже, а производитель — объявить цены.

Другие дилерские центры придерживаются схожей позиции. Там также подтверждают интерес к современным отечественным автомобилям, однако считают преждевременным говорить о сформировавшемся и устойчивом спросе.

Напомним, старт сборки Volga намечен на второй квартал 2026 года. В модельный ряд должны войти седан класса D и кроссоверы сегментов D-SUV и C-SUV.

