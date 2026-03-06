Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Общество

Эксперт: россияне проявляют интерес к возрожденной марке Volga

06 марта 2026 10:06 Общество
Эксперт: россияне проявляют интерес к возрожденной марке Volga

Фото: пресс-служба Volga

Крупные российские автодилеры присматриваются к возрожденной марке Volga и уже фиксируют интерес со стороны покупателей. Об этом пишет издание "За рулем".

Директор по продажам новых автомобилей компании Major Дмитрий Паршенцев рассказал, что и частные клиенты, и корпоративные заказчики регулярно спрашивают о будущих моделях.

По его словам, говорить о конкретных объемах спроса пока рано. Сначала автомобили должны появиться в продаже, а производитель — объявить цены.

Другие дилерские центры придерживаются схожей позиции. Там также подтверждают интерес к современным отечественным автомобилям, однако считают преждевременным говорить о сформировавшемся и устойчивом спросе.

Напомним, старт сборки Volga намечен на второй квартал 2026 года. В модельный ряд должны войти седан класса D и кроссоверы сегментов D-SUV и C-SUV.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить новые автомобили Volga, которые планируют выпускать в Нижнем Новгороде.

