Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 марта 2026 14:45
Нижегородские соцпредприниматели и НКО могут подать заявки на региональный конкурс "Взгляд в будущее"
06 марта 2026 14:42
Эксклюзив
Стало известно, где чаще всего работают нижегородки
06 марта 2026 14:38
Волго-Вятский банк Сбербанка: женщины активно пользуются кредитными продуктами
06 марта 2026 14:03
Нижегородская мэрия закупает девять автомобилей почти на 19 млн рублей
06 марта 2026 13:56
СберПервый открыл премиальный офис в Нижнем Новгороде
05 марта 2026 14:34
Правила для торговли с рук обновят в Нижнем Новгороде
05 марта 2026 13:01
Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка стали платить "улыбкой" в 20 раз чаще
05 марта 2026 13:00
На 12% увеличится выработка у приборостроительного завода благодаря проекту "Производительность труда"
05 марта 2026 12:28
Эксклюзив
Сколько стоят тюльпаны в Нижнем Новгороде накануне 8 Марта
05 марта 2026 12:05
Нижегородской области могут списать еще 22 млрд рублей госдолга
Экономика

Стало известно, где чаще всего работают нижегородки

06 марта 2026 14:42 Экономика
Стало известно, где чаще всего работают нижегородки

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Женщины составляют 49,5% от общего числа работников в регионе, рассказали НИА "Нижний Новгород" в Нижегородстате.

Самой "женской" отраслью остается здравоохранение и социальные услуги. Здесь женщины — абсолютное большинство: 110,8 тысячи из 125,5 тысячи сотрудников, то есть 88,3%. Почти такая же картина в образовании: 79,3% работников — женщины (136,4 тысячи из 171,9 тысячи).

Заметную роль играют нижегородки и в сфере торговли, общепита и гостиничного бизнеса. Из 285,5 тысячи занятых 182 тысячи — женщины. Это почти две трети всех сотрудников.

В финансах, страховании и операциях с недвижимостью их тоже больше половины — 60,8% (36,7 тысячи из 60,4 тысячи человек).

Чуть скромнее, но все же с перевесом, представительство в профессиональной, научной, технической и административной деятельности: 50,7 тысячи женщин из 93,3 тысячи работников — 54,3%.

В органах госуправления, структурах, связанных с обеспечением военной безопасности и социального обеспечения, баланс ближе к равному, но женщины по‑прежнему занимают значительную долю — 44,3% (39,3 тысячи из 88,8 тысячи).

В ряде других видов экономической деятельности их доля достигает 62,4% — это 38,1 тысячи из 61,1 тысячи занятых.

И только одна отрасль остаётся полностью мужской: в добыче полезных ископаемых работают 2,3 тысячи человек, и среди них нет ни одной женщины.

Ранее сообщалось. что на 22% выросли зарплаты нижегородцев за год.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородстат Работа
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2026 09:26
Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя в марте
18 февраля 2026 12:48
Инфляция в Нижегородской области составила 1,55% в январе
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных