Стало известно, где чаще всего работают нижегородки

Женщины составляют 49,5% от общего числа работников в регионе, рассказали НИА "Нижний Новгород" в Нижегородстате.
Самой "женской" отраслью остается здравоохранение и социальные услуги. Здесь женщины — абсолютное большинство: 110,8 тысячи из 125,5 тысячи сотрудников, то есть 88,3%. Почти такая же картина в образовании: 79,3% работников — женщины (136,4 тысячи из 171,9 тысячи).
Заметную роль играют нижегородки и в сфере торговли, общепита и гостиничного бизнеса. Из 285,5 тысячи занятых 182 тысячи — женщины. Это почти две трети всех сотрудников.
В финансах, страховании и операциях с недвижимостью их тоже больше половины — 60,8% (36,7 тысячи из 60,4 тысячи человек).
Чуть скромнее, но все же с перевесом, представительство в профессиональной, научной, технической и административной деятельности: 50,7 тысячи женщин из 93,3 тысячи работников — 54,3%.
В органах госуправления, структурах, связанных с обеспечением военной безопасности и социального обеспечения, баланс ближе к равному, но женщины по‑прежнему занимают значительную долю — 44,3% (39,3 тысячи из 88,8 тысячи).
В ряде других видов экономической деятельности их доля достигает 62,4% — это 38,1 тысячи из 61,1 тысячи занятых.
И только одна отрасль остаётся полностью мужской: в добыче полезных ископаемых работают 2,3 тысячи человек, и среди них нет ни одной женщины.
