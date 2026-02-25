Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
25 февраля 2026 09:26
Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя в марте
25 февраля 2026 09:06
Косметический ремонт ждет фонтан в Автозаводском парке в 2026 году
25 февраля 2026 08:42
Нижегородская канатка заплатит 10 млн за подключение к системе оплаты проезда
25 февраля 2026 07:50
Нижегородцев предупредили о рисках для здоровья во время Великого поста
25 февраля 2026 07:34
Оборотные тупики начали строить за станцией метро "Сенная" в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 07:00
Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области
24 февраля 2026 20:00
Правила аттестации директоров школ и детсадов утвердили в Нижнем Новгороде
24 февраля 2026 18:49
Более 23 млн рублей выделено на создание цветников в центре Нижнего Новгорода
24 февраля 2026 18:25
Нижегородцев привлекут к ответственности за самовыгул собак
24 февраля 2026 18:12
Сотовую связь провели в бухту Тала в Антарктиде
Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя в марте

Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя в марте

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижегородской области в марте ждет сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием Международного женского дня.

В 2026 году 8 Марта выпадает на воскресенье. В таких случаях праздничный день переносится на ближайший будний. Поэтому отдых продлится с 7 по 9 марта включительно — с субботы по понедельник.

Таким образом, нижегородцы будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 марта.

После праздничных выходных начнется короткая рабочая неделя. Согласно производственному календарю, работать предстоит четыре дня — с 10 по 13 марта.

Следующие продолжительные выходные ожидаются только в мае. Кроме того, сокращенные рабочие недели запланированы в конце апреля и мае — с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая.

