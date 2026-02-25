Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя в марте

Фото:
Жителей Нижегородской области в марте ждет сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием Международного женского дня.
В 2026 году 8 Марта выпадает на воскресенье. В таких случаях праздничный день переносится на ближайший будний. Поэтому отдых продлится с 7 по 9 марта включительно — с субботы по понедельник.
Таким образом, нижегородцы будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 марта.
После праздничных выходных начнется короткая рабочая неделя. Согласно производственному календарю, работать предстоит четыре дня — с 10 по 13 марта.
Следующие продолжительные выходные ожидаются только в мае. Кроме того, сокращенные рабочие недели запланированы в конце апреля и мае — с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая.
