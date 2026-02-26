Зарплаты в Нижегородской области выросли на 22% Экономика

Нижегородская область стала лидером в России по темпам роста заработной платы за январь-ноябрь. Такие данные приводит РИА Новости.

Именно в этом регионе зафиксирован наиболее заметный прирост — почти 22%. Если в январе-ноябре 2024 года средняя зарплата составляла 64,2 тысячи рублей, то за аналогичный период прошлого года она достигла 78,3 тысячи рублей.

В целом по стране средний уровень заработной платы за январь-ноябрь находился на отметке 96,8 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 84,2 тысячи рублей.

Ранее на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко губернатор Глеб Никитин отметил, что реальная заработная плата в Нижегородской области за десять месяцев 2025 года увеличилась на 7,2%, а реальные доходы жителей выросли на 8,6%.