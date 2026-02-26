Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 февраля 2026 11:05
Зарплаты в Нижегородской области выросли на 22%
25 февраля 2026 18:37
Электромонтажникам в Нижегородской области готовы платить 160 000 рублей
25 февраля 2026 16:46
Мэрия Нижнего Новгорода утвердила бюджетный прогноз на 2026-2035 годы
25 февраля 2026 16:29
Нижегородский центр промышленной робототехники хотят открыть в 2026 году
25 февраля 2026 15:02
Нижегородские аграрии могут получить господдержку на транспортировку продукции
25 февраля 2026 14:23
Мишустин заявил о росте промышленности и сельского хозяйства несмотря на санкции
25 февраля 2026 13:55
ВВП России вырос более чем на 10% за три года
25 февраля 2026 13:45
Семейную налоговую выплату смогут оформить нижегородцы в 2026 году
25 февраля 2026 12:54
До 30 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на разработку станкоинструментальной продукции
25 февраля 2026 11:21
Вход по биометрии защитит клиентов ВТБ от атак мошенников
Экономика

Зарплаты в Нижегородской области выросли на 22%

26 февраля 2026 11:05 Экономика
Зарплаты в Нижегородской области выросли на 22%

Нижегородская область стала лидером в России по темпам роста заработной платы за январь-ноябрь. Такие данные приводит РИА Новости.

Именно в этом регионе зафиксирован наиболее заметный прирост — почти 22%. Если в январе-ноябре 2024 года средняя зарплата составляла 64,2 тысячи рублей, то за аналогичный период прошлого года она достигла 78,3 тысячи рублей.

В целом по стране средний уровень заработной платы за январь-ноябрь находился на отметке 96,8 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 84,2 тысячи рублей.

Ранее на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко губернатор Глеб Никитин отметил, что реальная заработная плата в Нижегородской области за десять месяцев 2025 года увеличилась на 7,2%, а реальные доходы жителей выросли на 8,6%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Работа
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2026 18:37
Электромонтажникам в Нижегородской области готовы платить 160 000 рублей
24 февраля 2026 09:23
Нижегородская область поднялась на 14 место в рейтинге качества жизни
04 февраля 2026 17:00
Молодым специалистам в Нижнем Новгороде установили надбавки
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных