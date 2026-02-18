Инфляция в Нижегородской области составила 1,55% в январе

В январе 2026 года инфляция в Нижегородской области составила 1,55%. Такие данные приводит Нижегородстат.
Сильнее всего за месяц подорожали услуги — на 2,34%. Продукты прибавили в цене 1,57%, непродовольственные товары — 0,76%.
Если сравнивать с январем прошлого года, инфляция составила 5,3%.
За год услуги стали дороже на 8,69%, продукты — на 4,65%, непродовольственные товары — на 3,33%.
Ранее сообщалось, что почти на 2% выросли цены на автомобильный бензин в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+