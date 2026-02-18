Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Экономика

Инфляция в Нижегородской области составила 1,55% в январе

18 февраля 2026 12:48 Экономика
Инфляция в Нижегородской области составила 1,55% в январе

В январе 2026 года инфляция в Нижегородской области составила 1,55%. Такие данные приводит Нижегородстат.

Сильнее всего за месяц подорожали услуги — на 2,34%. Продукты прибавили в цене 1,57%, непродовольственные товары — 0,76%.

Если сравнивать с январем прошлого года, инфляция составила 5,3%.

За год услуги стали дороже на 8,69%, продукты — на 4,65%, непродовольственные товары — на 3,33%.

Ранее сообщалось, что почти на 2% выросли цены на автомобильный бензин в Нижегородской области.

