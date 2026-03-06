Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Культура и отдых

Нижегородцы получат бесплатный доступ к материалам Российской госбиблиотеки

06 марта 2026 19:29 Культура и отдых
Нижегородцы получат бесплатный доступ к материалам Российской госбиблиотеки

Фото: Кира Мишина

С 10 марта в Нижнем Новгороде начнут действовать точки бесплатного доступа к виртуальному читальному залу Российской государственной библиотеки. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что для города это важное культурное событие. По его словам, у нижегородцев появится возможность работать с одним из крупнейших цифровых архивов страны.

В электронной библиотеке представлено 24 тысячи рукописей X–XVIII веков, 60 тысяч старинных изданий, включая первые печатные книги, более полумиллиона документов за последние 200 лет, а также свыше миллиона редких газет и журналов. Все материалы доступны в высоком качестве: их можно увеличивать и скачивать, не работая с хрупкими оригиналами.

Как подчеркнул Юрий Шалабаев, теперь жителям не нужно ехать в Москву, перебирать многочисленные источники или оформлять платную подписку.

Доступ к материалам будет открыт в Центральной городской библиотеке имени Ленина, муниципальном информационном центре правовой культуры на Родионова и в библиотеке "Территория эмоций" в парке "Швейцария".

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода открылась первая модельная библиотека. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

