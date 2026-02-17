День книгодарения отметили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: АНО "Институт демографического развития"

14 февраля в Нижнем Новгороде на площадке молодежно-семейного центра «Манеж» отметили День книгодарения. Акцию организовали АНО «Институт демографического развития», министерство молодежной политики Нижегородской области и клуб любителей чтения «Город Н». Мероприятие было призвано поддержать интерес жителей региона к чтению и сохранить обычай передачи книг из поколения в поколение.

Праздник собрал более 50 гостей. Центральным событием стал литературный квиз с вопросами о классической русской литературе и об основах православия, который позволил участникам продемонстрировать эрудицию и вспомнить знаковые литературные произведения.

Команда победителей получила в подарок книги от организаторов праздников. Министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева передала нижегородцам роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», а директор молодежного центра «Высота» Татьяна Ермушкина – роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Сотрудники министерства молодежной политики также дополнили призы своими любимыми изданиями.

После квиза гости приняли участие в особой церемонии обмена книгами. Нижегородцы принесли издания, дорогие им по разным причинам: из-за воспоминаний, важных смыслов или личных ассоциаций. Каждый даритель рассказывал о своей книге и передавал ее выбранному участнику вместе с открыткой, на которой было оставлено доброе послание новому читателю.

«Мы наблюдаем, как наша молодежь увлекается чтением разных жанров, авторов. Все чаще молодые читатели обращаются к мыслям русских классиков, в том числе к авторам из родного региона. Нам хочется, чтобы как можно больше молодых людей обменивалось своими книгами. Так они делятся своим мнением о судьбе героев и событиях внутри произведения. Книга становится инструментом диалога между поколениями. Интерес к чтению формируется там, где есть возможность обсудить произведение и увидеть его влияние на других людей», – отметил заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

По словам директора Института демографического развития Евгения Журавлева, любовь к чтению объединяет людей, помогает находить общий язык.

«Кто-то принес издание, которое читал в детстве вместе с родителями, кто-то – книгу, ставшую для него жизненным ориентиром. В этом и есть сила подобных акций: они объединяют людей через любовь к чтению и создают пространство для живого общения, где каждый может поделиться своей историей и встретить единомышленников», – сказал он.

Просветительская акция в День книгодарения соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».