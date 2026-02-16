Библиотеки Нижегородской области смогут получить грант на цифровое развитие Культура и отдых

Фото: сгенерировано нейросетью

Библиотеки Нижегородской области смогут побороться за гранты на цифровое развитие. Всероссийский конкурс "Библиотечная Система" запустили цифровая экосистема МТС, Российская государственная библиотека и благотворительный фонд "Система".

Участвовать в отборе могут библиотечные учреждения и сотрудники из сел, малых и средних городов региона с населением до 100 тысяч человек.

Конкурс направлен на развитие библиотек как общественных пространств, где жители могут не только брать книги, но и учиться, осваивать цифровые сервисы, участвовать в культурных и образовательных проектах. Отдельный акцент сделан на территориях, где библиотека остается одним из немногих доступных центров общественной жизни.

Общий грантовый фонд составляет 7,9 млн рублей. Средства распределят между победителями в трех номинациях.

В категории "Библиотека инноваций" четыре учреждения получат гранты до 700 тысяч рублей. Деньги можно направить на цифровизацию пространств, развитие партнерств, просветительские инициативы, повышение инклюзивной доступности и работу с социально уязвимыми группами.

Номинация "Строки детства", реализуемая в партнерстве с книжным сервисом КИОН Строки, ориентирована на проекты по популяризации чтения среди детей и подростков. Три победителя смогут получить до 700 тысяч рублей, а также пополнить фонды современной детской и подростковой литературой.

В рамках направления "Личный вклад" индивидуальные премии по 200 тысяч рублей предусмотрены для 15 библиотекарей, которые превратили свои учреждения в центры общественной активности.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что в малых городах и селах региона библиотеки все чаще выполняют функции цифровых центров. Это особенно важно для отдаленных территорий, в том числе Ветлужского и Лысковского районов, где расстояние до крупных городов составляет десятки километров.

"Поддержка библиотек как точек цифрового притяжения – не благотворительность, а инвестиция в человеческий капитал региона", – подчеркнул он, добавив, что помощь в освоении онлайн-сервисов и цифровых инструментов способствует сокращению разрыва в возможностях между городом и сельской местностью.

Прием заявок продлится с 16 февраля по 15 марта 2026 года на странице проекта. Итоги конкурса экспертное жюри подведет до 30 апреля. Победителей объявят в мае 2026 года на церемонии в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Екатеринбурге.