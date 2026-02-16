На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 февраля 2026 16:32
Библиотеки Нижегородской области смогут получить грант на цифровое развитие
16 февраля 2026 13:27
Катки возобновляют работу в нижегородских парках
16 февраля 2026 12:31
Нижегородцам рассказали, как праздновали Масленицу в старину
13 февраля 2026 18:13
Каталог и фильм о Международной биеннале экоискусства представили в Москве
13 февраля 2026 15:23
Экспертиза поддержала включение Трехсвятского квартала в реестр ОКН
12 февраля 2026 19:24
Выставка о подвиге лыжников в годы войны открылась в ЗСНО
11 февраля 2026 15:50
Судьбу могилы Аркадия Гайдара обсудили в Нижегородской области
11 февраля 2026 14:21
Дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде выставили на торги за 69 млн рублей
10 февраля 2026 12:07
Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 18:29
Глеб Никитин поручил решить проблему очередей на выставке "АРТ МИР"
Культура и отдых

Библиотеки Нижегородской области смогут получить грант на цифровое развитие

16 февраля 2026 16:32 Культура и отдых
Библиотеки Нижегородской области смогут получить грант на цифровое развитие

Фото: сгенерировано нейросетью

Библиотеки Нижегородской области смогут побороться за гранты на цифровое развитие. Всероссийский конкурс "Библиотечная Система" запустили цифровая экосистема МТС, Российская государственная библиотека и благотворительный фонд "Система".

Участвовать в отборе могут библиотечные учреждения и сотрудники из сел, малых и средних городов региона с населением до 100 тысяч человек.

Конкурс направлен на развитие библиотек как общественных пространств, где жители могут не только брать книги, но и учиться, осваивать цифровые сервисы, участвовать в культурных и образовательных проектах. Отдельный акцент сделан на территориях, где библиотека остается одним из немногих доступных центров общественной жизни.

Общий грантовый фонд составляет 7,9 млн рублей. Средства распределят между победителями в трех номинациях.

В категории "Библиотека инноваций" четыре учреждения получат гранты до 700 тысяч рублей. Деньги можно направить на цифровизацию пространств, развитие партнерств, просветительские инициативы, повышение инклюзивной доступности и работу с социально уязвимыми группами.

Номинация "Строки детства", реализуемая в партнерстве с книжным сервисом КИОН Строки, ориентирована на проекты по популяризации чтения среди детей и подростков. Три победителя смогут получить до 700 тысяч рублей, а также пополнить фонды современной детской и подростковой литературой.

В рамках направления "Личный вклад" индивидуальные премии по 200 тысяч рублей предусмотрены для 15 библиотекарей, которые превратили свои учреждения в центры общественной активности.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что в малых городах и селах региона библиотеки все чаще выполняют функции цифровых центров. Это особенно важно для отдаленных территорий, в том числе Ветлужского и Лысковского районов, где расстояние до крупных городов составляет десятки километров.

"Поддержка библиотек как точек цифрового притяжения – не благотворительность, а инвестиция в человеческий капитал региона", – подчеркнул он, добавив, что помощь в освоении онлайн-сервисов и цифровых инструментов способствует сокращению разрыва в возможностях между городом и сельской местностью.

Прием заявок продлится с 16 февраля по 15 марта 2026 года на странице проекта. Итоги конкурса экспертное жюри подведет до 30 апреля. Победителей объявят в мае 2026 года на церемонии в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Екатеринбурге.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Библиотеки Гранты МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных