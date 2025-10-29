Евгений Люлин: "Нижегородская область демонстрирует стабильность экономики" Экономика

Фото: Кира Мишина

«Меры по укреплению экономического потенциала Нижегородской области и решению социальных вопросов, принимаемые совместно губернатором, региональным правительством и депутатами Законодательного собрания, приносят зримый результат!» - заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин, комментируя доклад губернатора Глеба Никитина президенту России Владимиру Путину об итогах развития региона.

«Объективные экономические трудности, вызванные высокой ключевой ставкой ЦБ и крепким рублем, не стали препятствием для экономического роста. Благодаря успехам нашей обрабатывающей промышленности показатель валового регионального продукта Нижегородской области в 2025 году увеличился на 1,1%, что превышает среднероссийские темпы. Стабильность экономики позволяет успешно решать социальные вопросы: строить поликлиники и детские сады, реализовывать масштабные программы капитального ремонта больниц и школ, а также финансировать крупные инфраструктурные проекты. Например, проект модернизации всего городского электротранспорта в Нижнем Новгороде. Особо отмечу инициативы команды губернатора в сфере демографической политики. В 2025 году они помогли добиться увеличения суммарного коэффициента рождаемости в Нижегородской области, который впервые за почти 40 лет превысил средний показатель по Приволжскому федеральному округу», - сказал Евгений Люлин.

Спикер Законодательного собрания добавил: «Депутаты высоко оценивают результаты работы с губернатором и правительством и настроены на продолжение совместной плодотворной деятельности в интересах нижегородцев».