Семейная пара врачей из Нижнего Новгорода отметила 70-летие совместной жизни Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Семья известного нижегородского нейрохирурга Александра Фраермана и заслуженного врача России Эмилии Покровской отметила 70-летие совместной жизни. О юбилее супружеской пары рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Александр Фраерман внес значительный вклад в развитие отечественной медицины. Он стал одним из первопроходцев в выполнении сложнейших операций в сосудистой, спинальной и травматической нейрохирургии, а также в применении малоинвазивных технологий. За годы научной и практической работы врач подготовил около двух тысяч научных трудов.

Имя Александра Фраермана сегодня носит Нижегородский нейрохирургический центр (при горбольнице №39), что подчеркивает его вклад в развитие медицинской школы региона.

Эмилия Покровская посвятила медицине более полувека. На протяжении десятилетий она работала в Нижегородском НИИ гигиены и профпатологии. В настоящее время она является кандидатом медицинских наук и носит звание заслуженного врача России.

Супруги воспитали двоих детей, а их профессиональная династия продолжается уже в четвертом поколении, сохраняя преемственность врачебного дела.

Глеб Никитин отметил, что отличительной чертой этой пары остается удивительная молодость души. По его словам, супруги легки на подъем, любят путешествовать, а их искренняя забота друг о друге вызывает глубокое уважение.

Губернатор подчеркнул, что каждый из них состоялся в профессии, но вместе они сумели создать гораздо больше — крепкую семью, основанную на любви, уважении и внимании друг к другу.

Напомним, что в прошлом году 70-летие семейной жизни отметили 24 нижегородские пары.