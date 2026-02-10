Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 февраля 2026 18:12Нижегородская область вошла в топ-7 счастливых регионов России
10 февраля 2026 17:58Названы факторы, влияющие на планы нижегородцев по рождению детей
10 февраля 2026 17:52Соцучастковые организовали сбор груза для бойцов СВО к 23 февраля
10 февраля 2026 17:38Семейная пара врачей из Нижнего Новгорода отметила 70-летие совместной жизни
10 февраля 2026 17:01Две школы-долгостроя в Нижегородской области планируют открыть 1 сентября
10 февраля 2026 16:45Т2 сделала тариф "Хватит!" еще доступнее
10 февраля 2026 16:37Нижегородцы смогут напрямую летать в семь стран в 2026 году
10 февраля 2026 16:31"Тепло для героя": в Нижегородской области стартовала благотворительная акция в поддержку бойцов СВО
10 февраля 2026 16:25Дороги к 120 соцобъектам отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году
10 февраля 2026 16:12Стартовал прием заявок на ежегодный областной конкурс "Нижегородская семья"
Общество

Семейная пара врачей из Нижнего Новгорода отметила 70-летие совместной жизни

10 февраля 2026 17:38 Общество
Семейная пара врачей из Нижнего Новгорода отметила 70-летие совместной жизни

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Семья известного нижегородского нейрохирурга Александра Фраермана и заслуженного врача России Эмилии Покровской отметила 70-летие совместной жизни. О юбилее супружеской пары рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Александр Фраерман внес значительный вклад в развитие отечественной медицины. Он стал одним из первопроходцев в выполнении сложнейших операций в сосудистой, спинальной и травматической нейрохирургии, а также в применении малоинвазивных технологий. За годы научной и практической работы врач подготовил около двух тысяч научных трудов.

Имя Александра Фраермана сегодня носит Нижегородский нейрохирургический центр (при горбольнице №39), что подчеркивает его вклад в развитие медицинской школы региона.

Эмилия Покровская посвятила медицине более полувека. На протяжении десятилетий она работала в Нижегородском НИИ гигиены и профпатологии. В настоящее время она является кандидатом медицинских наук и носит звание заслуженного врача России.

Супруги воспитали двоих детей, а их профессиональная династия продолжается уже в четвертом поколении, сохраняя преемственность врачебного дела.

Глеб Никитин отметил, что отличительной чертой этой пары остается удивительная молодость души. По его словам, супруги легки на подъем, любят путешествовать, а их искренняя забота друг о друге вызывает глубокое уважение.

Губернатор подчеркнул, что каждый из них состоялся в профессии, но вместе они сумели создать гораздо больше — крепкую семью, основанную на любви, уважении и внимании друг к другу.

Напомним, что в прошлом году 70-летие семейной жизни отметили 24 нижегородские пары.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных