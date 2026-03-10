Нижегородцы могут подать заявление на службу в полиции через "Госуслуги"

Жители Нижегородской области могут подать заявление на службу в органы внутренних дел через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В ведомстве напомнили, что сервис "Поступление на службу в органы внутренних дел Российской Федерации" был запущен в 2025 году и функционирует на Едином портале государственных услуг.
С его помощью граждане могут подать заявление о приеме на службу в органы внутренних дел или на обучение в образовательных организациях системы МВД России в электронном виде. Соискатель может дистанционно заполнить необходимые документы и прикрепить дополнительные материалы.
После подачи заявления пользователь через личный кабинет на портале "Госуслуги" получает информацию о статусе рассмотрения документов. Также там отображаются дата и время личного приема в кадровом подразделении органа внутренних дел, куда необходимо прибыть для подтверждения намерения поступить на службу.
Кроме того, функционал сервиса позволяет кандидатам самостоятельно выбрать дату и время прохождения военно-врачебной комиссии в медицинской организации МВД России.
