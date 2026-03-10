Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 марта 2026 11:25
Нижегородцы могут подать заявление на службу в полиции через "Госуслуги"
10 марта 2026 10:50
Минстрой одобрил строительство гостиницы в центре Нижнего Новгорода
10 марта 2026 10:46
Жители Сергача отправили на СВО новую партию гуманитарки
10 марта 2026 10:31
Нижегородцам рассказали, ждать ли нашествия комаров этим летом
10 марта 2026 10:16
Эдгард Запашный пригласил в цирк юного нижегородца, которому не продали букет
10 марта 2026 09:59
Министр Пучков объяснил, как будут оценивать использование сленга в ЕГЭ
10 марта 2026 09:37
Главврач Нижегородского онкоцентра Сергей Гамаюнов ответит на вопросы о раке
10 марта 2026 08:30
Тихая угроза для печени: нижегородцам напомнили об опасности гепатита С
09 марта 2026 16:24
Узбекистанцу не удалось оспорить конфискацию 10 кг волос в Нижнем Новгороде
09 марта 2026 15:46
Аист, обосновавшийся в Перевозском округе, благополучно пережил вторую зиму
Общество

Нижегородцы могут подать заявление на службу в полиции через "Госуслуги"

10 марта 2026 11:25 Общество
Нижегородцы могут подать заявление на службу в полиции через Госуслуги

Жители Нижегородской области могут подать заявление на службу в органы внутренних дел через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В ведомстве напомнили, что сервис "Поступление на службу в органы внутренних дел Российской Федерации" был запущен в 2025 году и функционирует на Едином портале государственных услуг.

С его помощью граждане могут подать заявление о приеме на службу в органы внутренних дел или на обучение в образовательных организациях системы МВД России в электронном виде. Соискатель может дистанционно заполнить необходимые документы и прикрепить дополнительные материалы.

После подачи заявления пользователь через личный кабинет на портале "Госуслуги" получает информацию о статусе рассмотрения документов. Также там отображаются дата и время личного приема в кадровом подразделении органа внутренних дел, куда необходимо прибыть для подтверждения намерения поступить на службу.

Кроме того, функционал сервиса позволяет кандидатам самостоятельно выбрать дату и время прохождения военно-врачебной комиссии в медицинской организации МВД России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги МВД Работа
Поделиться:
Новости по теме
07 марта 2026 08:00
Эксклюзив
Нижегородстат рассказал, в каких "мужских" сферах работают нижегородки
26 февраля 2026 11:05
Зарплаты в Нижегородской области выросли на 22%
26 января 2026 09:55
86% нижегородцев планируют поменять работу в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных