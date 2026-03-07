Нижегородстат рассказал, в каких "мужских" сферах работают нижегородки Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородки все увереннее чувствуют себя в сферах, которые традиционно считались мужскими. Данные о занятости НИА "Нижний Новгород предоставили в Нижегородстате.

Так, значительную часть рабочих мест женщины занимают в промышленности. В обрабатывающих производствах трудятся 137,8 тысячи нижегородок — это 35,7% от общего числа сотрудников отрасли.

Похожая картина наблюдается в сельском и лесном хозяйстве, а также в сфере охоты, рыболовства и рыбоводства. Здесь заняты 19,7 тысячи женщин, что составляет 36,1% от общего числа работников.

В энергетическом комплексе, включающем обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха, работают 9,1 тысячи жительниц региона. Это 29,9% всех работников данной сферы.

В строительстве женщин меньше, но их вклад также заметен: 14 тысяч человек, или 17,8% всех занятых в отрасли. В транспортировке и хранении, а также в сфере информации и связи трудятся 26,9 тысячи нижегородок — это 15,5% работников.

В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений заняты около 2,4 тысячи жительниц области. Это 19% работников коммунального комплекса.

Единственная сфера, где женщины пока не представлены, — добыча полезных ископаемых. Здесь работают 2,3 тысячи человек, и все они — мужчины.

