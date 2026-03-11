Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Политика

Что известно о новом министре науки Нижегородской области

11 марта 2026 09:56 Политика
Что известно о новом министре науки Нижегородской области

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Виктора Анисимова министром науки и высшего образования региона.

Виктор Анисимов родился в 1973 году в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В 1996 году он окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет.

С 1996 по 2012 год Анисимов работал в этом вузе на различных должностях на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности, в том числе занимал должность доцента. В 2012-2014 годах он трудился на кафедре общей и неорганической химии и информационно-вычислительных технологий в химии Кубанского госуниверситета в Краснодаре.

В 2014-2023 годах Анисимов работал в различных коммерческих структурах, где занимал должности инженера и руководителя службы охраны труда. Одновременно, с 2017 по 2023 год, преподавал в Краснодарском многопрофильном институте дополнительного образования и возглавлял в нем центр дополнительного профессионального образования.

С 2020 по 2025 год он руководил унитарной некоммерческой организацией "Кубанский научный фонд". С конца 2025-го работал помощником губернатора Краснодарского края.

Виктор Анисимов — кандидат технических наук. Он награжден наградами Заксобрания Краснодарского края, Союза машиностроителей России и министерства экономики Краснодарского края.

Напомним, что министерство науки и высшего образования появилось в правительстве Нижегородской области с января 2026 года. До назначения Анисимова в должности и.о. министра была зампред правительства региона Екатерина Солнцева.

Ранее сообщалось, что новым замом Глеба Никитина станет Сергей Половников.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных