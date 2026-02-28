Председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко ушёл в отставку

Эксклюзив
28 февраля 2026 09:42 Общество
Фото: Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

27 февраля 2026 года прошло внеочередное заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, на котором были приняты важные решения, включая прекращение полномочий пяти судей и руководителей судов по их заявлениям об отставке. Одно из таких заявлений было подано председателем Нижегородского областного суда Вячеславом Поправко. Он занимал свой пост с 2018 года.

Эксперты в юридическом сообществе связывают отставку Поправко с недавним скандалом вокруг судей Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги и Виктора Фомина, который негативно отразился на репутации судебной системы региона.

Напомним, что 9 февраля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отказала Фомину в рекомендации на повышение до председателя судебной коллегии Нижегородского областного суда. Это решение было принято по поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. 12 февраля Фомина и Сапегу отправили в отставку.

Ранее в отношении судей были подготовлены документы для передачи в Генеральную прокуратуру с целью предъявления им антикоррупционного иска. Генпрокуратура также требует конфискации имущества Фомина, которое оценивается в 52 объекта недвижимости и транспортные средства. По мнению ведомства, судья приобретал дорогостоящие активы на средства, происхождение которых не может быть подтверждено. Эти покупки начались ещё во время его работы в прокуратуре и продолжились в период его службы в исполнительных и судебных органах. При этом всё приобретённое имущество было оформлено на его родственников.

