Происшествия

Александру Парамонову продлили домашний арест до 2 апреля

11 марта 2026 10:09 Происшествия
Александру Парамонову продлили домашний арест до 2 апреля

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородский областной суд продлил срок домашнего ареста бывшему директору регионального филиала РАНХиГС и депутату Законодательного собрания Александру Парамонову. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

По ее данным, 6 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения. Парамонов останется под домашним арестом до 2 апреля включительно. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, Александра Парамонова задержали 12 марта 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к организации коррупционной схемы, действовавшей в учебном заведении с 2019 по 2025 год. Следователи считают, что за деньги студентам обеспечивали поступление, положительные оценки и получение дипломов без фактического обучения. По материалам дела, общая сумма взяток превышает один миллион рублей.

В сентябре прошлого года суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Суд
