Александру Парамонову продлили домашний арест до 2 апреля Происшествия

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородский областной суд продлил срок домашнего ареста бывшему директору регионального филиала РАНХиГС и депутату Законодательного собрания Александру Парамонову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По ее данным, 6 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения. Парамонов останется под домашним арестом до 2 апреля включительно. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, Александра Парамонова задержали 12 марта 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к организации коррупционной схемы, действовавшей в учебном заведении с 2019 по 2025 год. Следователи считают, что за деньги студентам обеспечивали поступление, положительные оценки и получение дипломов без фактического обучения. По материалам дела, общая сумма взяток превышает один миллион рублей.

В сентябре прошлого года суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

