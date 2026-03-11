Карантин по бешенству ввели еще в двух населенных пунктах Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области установили карантин по бешенству животных еще в двух населенных пунктах. Соответствующие указы губернатора опубликованы на портале официального опубликования правовых актов.

С 3 марта карантин введен на территории рабочего поселка Выездное Арзамаса. Населенный пункт признан неблагополучным по бешенству, а эпизоотическим очагом определена территория Арзамасской районной общественной организации охотников и рыболовов в радиусе одного километра от точки с координатами 55.355377, 43.801925. Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 3 марта 2026 года.

Также карантин установлен в селе Осинки Воротынского округа. Он начал действовать со 2 марта. Неблагополучным пунктом признана вся территория села, очагом определено личное подсобное хозяйство местной жительницы. Действие этого указа распространяется на правоотношения, возникшие со 2 марта 2026 года.

В период действия карантина в эпизоотическом очаге запрещены лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами (за исключением специалистов и проживающих там граждан), перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур с их трупов, а также охота, кроме случаев регулирования численности.

Кроме того, ограничены ввоз и вывоз восприимчивых животных. Вывоз допускается только для животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней до отправки, в том числе на убой на специализированные предприятия или оборудованные пункты.

В неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Ранее сообщалось о введении карантина в деревнях Ручьи и Берсениха Сеченовского и Дальнеконстантиновского округов, а также в селе Тукай Спасского округа.