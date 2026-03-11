Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
11 марта 2026 13:55
Вторую ежедневную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Кировом запустят в марте
11 марта 2026 13:39
Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья
11 марта 2026 13:10
Вместо Дубая и Абу-Даби: нижегородцам назвали безопасные направления для отдыха
11 марта 2026 12:50
Карантин по бешенству ввели еще в двух населенных пунктах Нижегородской области
11 марта 2026 12:00
Светлана Морозова стала директором нижегородского филиала Роскадастра
11 марта 2026 11:25
Студенты Президентской академии – бронзовые призеры всероссийского конкурса "ФинИгра"
11 марта 2026 11:07
Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС, чтобы сделать ее человекоцентричной
11 марта 2026 10:58
Заболеваемость ОРВИ снизилась в Нижегородской области за неделю
11 марта 2026 09:57
АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало поддержку работникам, участвующим в СВО
11 марта 2026 09:35
Две больницы и роддом планируют объединить в Нижнем Новгороде
Общество

Карантин по бешенству ввели еще в двух населенных пунктах Нижегородской области

11 марта 2026 12:50 Общество
Карантин по бешенству ввели еще в двух населенных пунктах Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области установили карантин по бешенству животных еще в двух населенных пунктах. Соответствующие указы губернатора опубликованы на портале официального опубликования правовых актов.

С 3 марта карантин введен на территории рабочего поселка Выездное Арзамаса. Населенный пункт признан неблагополучным по бешенству, а эпизоотическим очагом определена территория Арзамасской районной общественной организации охотников и рыболовов в радиусе одного километра от точки с координатами 55.355377, 43.801925. Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 3 марта 2026 года.

Также карантин установлен в селе Осинки Воротынского округа. Он начал действовать со 2 марта. Неблагополучным пунктом признана вся территория села, очагом определено личное подсобное хозяйство местной жительницы. Действие этого указа распространяется на правоотношения, возникшие со 2 марта 2026 года.

В период действия карантина в эпизоотическом очаге запрещены лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами (за исключением специалистов и проживающих там граждан), перемещение и перегруппировка животных, снятие шкур с их трупов, а также охота, кроме случаев регулирования численности.

Кроме того, ограничены ввоз и вывоз восприимчивых животных. Вывоз допускается только для животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней до отправки, в том числе на убой на специализированные предприятия или оборудованные пункты.

В неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Ранее сообщалось о введении карантина в деревнях Ручьи и Берсениха Сеченовского и Дальнеконстантиновского округов, а также в селе Тукай Спасского округа.

