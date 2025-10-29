Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
29 октября 2025 18:43
Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
03 октября 2025 20:16
Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26
Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13
Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11
Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03
Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45
Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33
Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19
Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54
Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Политика
11 марта 2026 14:48
Андрей Тарасов: "При выстраивании работы Глеб Никитин ориентируется на выполнение задач, поставленных президентом"
11 марта 2026 14:39
Андрей Дахин: "Изменения в составе облправительства – пример эффективного сочетания стратегии и тактики"
11 марта 2026 13:23
Артур Батурский назначен и.о. зампреда нижегородского правительства
11 марта 2026 12:14
Национальный антитеррористический комитет отметил 20-летие со дня создания
11 марта 2026 11:54
Екатерина Лебедева: "Структурные изменения в правительстве региона направлены на достижение долгосрочного эффекта"
11 марта 2026 09:56
Что известно о новом министре науки Нижегородской области
11 марта 2026 09:41
Нижегородское министерство науки и высшего образования возглавил Виктор Анисимов
10 марта 2026 17:29
Ольга Щетинина: "Народная программа — это живой документ, который формируется на основе предложений людей"
10 марта 2026 16:43
Вадим Андрюхин: "Глеб Никитин лишний раз показал, что может решать задачи системно"
10 марта 2026 15:37
Василий Суханов: "Губернатор выбрал правильный момент для структурных изменений в нижегородском правительстве"
Политика

Андрей Тарасов: "При выстраивании работы Глеб Никитин ориентируется на выполнение задач, поставленных президентом"

11 марта 2026 14:48 Политика
Андрей Тарасов: При выстраивании работы Глеб Никитин ориентируется на выполнение задач, поставленных президентом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин при проведении кадровых перестановок исходит из задач, поставленных президентом. Такую оценку изменениям в правительстве дал заместитель председателя комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, депутат Андрей Тарасов.

«Глава государства во время встречи с губернатором отметил успешную реализацию инициатив, озвученных Никитиным ранее, назвал его работу в регионе выстроенной и поставил перед главой региона новые задачи. Сразу после встречи Глеб Никитин провел реорганизацию структуры правительства региона и объявил о новых кадровых назначениях. Так, при выстраивании работы своего правительства Глеб Сергеевич ориентируется на выполнение поставленных президентом задач», - прокомментировал депутат.

Андрей Тарасов отметил, что назначение Андрея Гнеушева первым заместителем губернатора говорит о том, что Глеб Никитин высоко оценил его работу в социальной сфере и семейной политике, четкую координацию вопросов, связанных с СВО, поддержкой участников СВО и их семей.

Что касается Сергея Половникова, депутат подчеркнул значимость его опыта работы.

«Сергей Половников хорошо знает принципы работы федеральных органов власти управления, имеет соответствующий аппаратный опыт, компетенции и связи, что позволит ему эффективно трудиться и решать в том числе проблемные вопросы, обеспечить максимально четкую работу за счет большего взаимодействия всех структурных подразделений и органов власти Нижегородской области», - сказал Андрей Тарасов.

Депутат уверен, что новые управленческие решения Глеба Никитина положительно отразятся на дальнейшем развитии региона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных