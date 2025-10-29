Андрей Тарасов: "При выстраивании работы Глеб Никитин ориентируется на выполнение задач, поставленных президентом" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин при проведении кадровых перестановок исходит из задач, поставленных президентом. Такую оценку изменениям в правительстве дал заместитель председателя комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, депутат Андрей Тарасов.

«Глава государства во время встречи с губернатором отметил успешную реализацию инициатив, озвученных Никитиным ранее, назвал его работу в регионе выстроенной и поставил перед главой региона новые задачи. Сразу после встречи Глеб Никитин провел реорганизацию структуры правительства региона и объявил о новых кадровых назначениях. Так, при выстраивании работы своего правительства Глеб Сергеевич ориентируется на выполнение поставленных президентом задач», - прокомментировал депутат.

Андрей Тарасов отметил, что назначение Андрея Гнеушева первым заместителем губернатора говорит о том, что Глеб Никитин высоко оценил его работу в социальной сфере и семейной политике, четкую координацию вопросов, связанных с СВО, поддержкой участников СВО и их семей.

Что касается Сергея Половникова, депутат подчеркнул значимость его опыта работы.

«Сергей Половников хорошо знает принципы работы федеральных органов власти управления, имеет соответствующий аппаратный опыт, компетенции и связи, что позволит ему эффективно трудиться и решать в том числе проблемные вопросы, обеспечить максимально четкую работу за счет большего взаимодействия всех структурных подразделений и органов власти Нижегородской области», - сказал Андрей Тарасов.

Депутат уверен, что новые управленческие решения Глеба Никитина положительно отразятся на дальнейшем развитии региона.