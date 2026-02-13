Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Нижегородская мэрия обновила правила сноса незаконных гаражей и конструкций

13 февраля 2026 13:49 Общество
Нижегородская мэрия обновила правила сноса незаконных гаражей и конструкций

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде утвердили новое положение о выявлении и демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества. Документ подписал мэр Юрий Шалабаев.

Одновременно отменены прежние постановления администраций Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа.

Под правила попадают некапитальные металлические гаражи, контейнеры, передвижные сооружения, ограждения, механизмы и другие сборно-разборные конструкции, не связанные прочно с землей.  

При этом порядок не распространяется на рекламные конструкции, нестационарные торговые объекты, транспорт и самовольные постройки.

Выявлять незаконные объекты будут рабочие группы при районных администрациях. Плановые проверки предусмотрены ежеквартально, также основанием могут стать обращения жителей, предпринимателей или надзорных органов.

Если по итогам проверки объект признают самовольным, информация о нем публикуется в официальных печатных изданиях и размещается на сайте администрации. Владельцу предлагают демонтировать конструкцию самостоятельно в течение десяти календарных дней с момента первой публикации уведомления.

Если этого не произойдет, районная администрация издаст распоряжение о принудительном сносе. Работы профинансируют из городского бюджета, но затем расходы на демонтаж, перевозку, хранение и восстановление благоустройства взыщут с владельца.

Демонтированные конструкции передадут на хранение в МКУ "АТИ Нижнего Новгорода". Чтобы вернуть имущество, собственнику нужно подтвердить права на него и компенсировать понесенные расходы.

Если в течение шести месяцев за объектом никто не обратится, через суд его признают бесхозным, включат в муниципальную казну и утилизируют.

Ранее сообщалось, что полуразрушенное двухэтажное здание на улице Суздальской рядом с Мызинским мостом и гараж снесут в Нижнем Новгороде.

