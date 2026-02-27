Снос самовольной пристройки на Большой Печерской оценили в 9,8 млн рублей Экономика

В Нижнем Новгороде объявили закупку на снос самовольной пристройки в центре города. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Речь идет об объекте незавершенного строительства — пристроя на Большой Печерской улице, 43–43 А. Суд признал его самовольной постройкой.

Заказчиком выступает отдел эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Приволжского таможенного управления. Начальная максимальная цена контракта составляет 9,8 млн рублей. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

В конкурсной документации отмечается, что участок находится в границах сразу нескольких охраняемых территорий. В частности, пристрой расположен в пределах объекта культурного наследия регионального значения "Дом И.И. Стрегулина" (1883 год), а также рядом с домом Ф.П. Добролюбова – М.И. Углова. Кроме того, территория входит в историческую часть "Старый Нижний Новгород", зону археологического наследия "Культурный слой города" и защитную зону объекта культурного наследия "Здание Мариинского института благородных девиц".

Подрядчику предстоит не только демонтировать сам объект, но и выполнить сопутствующие работы. В их числе — перенос индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии с восстановлением сетей и проведением испытаний, ревизия запорной арматуры, гидропневматическая промывка систем, а также ввод узла учета в эксплуатацию.

Также предусмотрены демонтаж и восстановление систем пожарной сигнализации, организация временной охранной сигнализации и видеонаблюдения, восстановление фасадов существующего здания по адресу Большая Печерская улица, 43 А, благоустройство территории и вывоз строительного мусора.

Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 30 сентября 2026 года включительно. Заявки на участие принимаются по 6 марта, а итоги планируется подвести 10 марта.

Ранее сообщалось, что на подготовку проекта к сносу этого объекта выделялось почти 5 млн рублей из федерального бюджета. Также стало известно, что трехэтажный самострой на улице Коминтерна в Сормове снесут по решению суда.