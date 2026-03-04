Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Экономика

Суды вокруг сноса здания бывшего клуба Rocco продолжаются в Нижнем Новгороде

04 марта 2026 13:15 Экономика
Суды вокруг сноса здания бывшего клуба Rocco продолжаются в Нижнем Новгороде

Фото: Анастасия Степаненко/ КП-Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде продолжается разбирательство вокруг здания на улице Минина, 10б, где раньше располагался клуб Rocco. Сейчас по делу проводится судебная экспертиза. Об этом "КП-Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия. 

Сейчас строение находится в частной собственности и не относится к объектам культурного наследия. При этом оно расположено в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород".

Как отмечает издание, в 2020 и 2021 годах собственник намеревался провести реконструкцию здания. Однако проектную документацию дважды возвращали на доработку. После этого материалы по планируемым работам в управление госохраны ОКН больше не направлялись.

Тем временем на участке начались строительные работы без разрешительных документов. За это владельца привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. В марте 2023 года на той же территории выявили самовольную постройку. После этого администрация Нижнего Новгорода обратилась в суд с требованием признать объект незаконным и снести его. 

В настоящее время производство по делу приостановлено в связи с проведением судебной экспертизы.

Добавим, что согласно картотеке Арбитражного суда, в январе министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области подало иск к ООО "Компания "Парма". Ведомство требует обязать ответчика освободить земельный участок путем сноса или демонтажа объекта. Судебное заседание по данному делу назначено на 18 марта.

Ранее сообщалось, что снос самовольной пристройки на Большой Печерской оценили в 9,8 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Снос Суд
