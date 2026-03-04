Суды вокруг сноса здания бывшего клуба Rocco продолжаются в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Анастасия Степаненко/ КП-Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде продолжается разбирательство вокруг здания на улице Минина, 10б, где раньше располагался клуб Rocco. Сейчас по делу проводится судебная экспертиза. Об этом "КП-Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.

Сейчас строение находится в частной собственности и не относится к объектам культурного наследия. При этом оно расположено в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород".

Как отмечает издание, в 2020 и 2021 годах собственник намеревался провести реконструкцию здания. Однако проектную документацию дважды возвращали на доработку. После этого материалы по планируемым работам в управление госохраны ОКН больше не направлялись.

Тем временем на участке начались строительные работы без разрешительных документов. За это владельца привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. В марте 2023 года на той же территории выявили самовольную постройку. После этого администрация Нижнего Новгорода обратилась в суд с требованием признать объект незаконным и снести его.

В настоящее время производство по делу приостановлено в связи с проведением судебной экспертизы.

Добавим, что согласно картотеке Арбитражного суда, в январе министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области подало иск к ООО "Компания "Парма". Ведомство требует обязать ответчика освободить земельный участок путем сноса или демонтажа объекта. Судебное заседание по данному делу назначено на 18 марта.

