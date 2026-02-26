Трехэтажный самострой снесут в Сормове по решению суда

Фото:
Трехэтажный объект на улице Коминтерна в Сормове снесут по решению суда. Об этом сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора.
Отмечается, что речь идет о здании, расположенном на участке №346. Ранее в ходе выездного обследования установлено, что строительство велось без соответствующего разрешения. Это противоречит требованиям градостроительного законодательства.
Арбитражный суд Нижегородской области признал объект самовольной постройкой и обязал застройщика снести незаконно возведенное здание.
Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия обновила правила сноса незаконных гаражей и конструкций.
