Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Трехэтажный самострой снесут в Сормове по решению суда

26 февраля 2026 13:02 Общество
Трехэтажный самострой снесут в Сормове по решению суда

Фото: инспекция Госстройнадзора Нижегородской области

Трехэтажный объект на улице Коминтерна в Сормове снесут по решению суда. Об этом сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора. 

Отмечается, что речь идет о здании, расположенном на участке №346. Ранее в ходе выездного обследования установлено, что строительство велось без соответствующего разрешения. Это противоречит требованиям градостроительного законодательства.

Арбитражный суд Нижегородской области признал объект самовольной постройкой и обязал застройщика снести незаконно возведенное здание.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия обновила правила сноса незаконных гаражей и конструкций. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

