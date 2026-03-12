Главу ГУММиД арестовали после трагедии в Сормове: что говорят в мэрии Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Нижегородская администрация оказывает содействие правоохранительным органам, которые устанавливают обстоятельства и причины гибели 13-летнего подростка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Трагедия произошла 6 марта. Тогда группа несовершеннолетних проникла в здание на улице Станционной в Сормовском районе. Позднее выяснилось, что объект капитального строительства на тот момент не эксплуатировался.

Ранее собственник вывез из здания все имущество, в том числе окна. После этого объект был изъят из частной собственности. Его планировали снести для реализации инфраструктурного проекта — на этом месте должна появиться станция метро "Сормовская".

В мэрии рассказали, что от лица МКУ "ГУММиД" генеральному подрядчику дважды направлялись обращения с просьбой организовать снос зданий, включая объект на улице Станционной, 52. Первое письмо было направлено в сентябре 2025 года, повторное — в феврале 2026 года.

"К обращению прилагались все необходимые для организации сноса документы - проекты организации демонтажа с указанием полигона утилизации отходов, образующихся в результате демонтажа, постановления администрации города Нижнего Новгорода о сносе, документы, подтверждающие отключение объектов от инженерных сетей", — сообщили в мэрии, отвечая на запрос НИА "Нижний Новгород".

В администрации также отметили, что условиями контракта также определены сроки проведения работ по подготовке территории строительства. Само здание на улице Станционной, 52 располагалось на отдельной площадке за забором.

"В какой момент и по какой причине ворота были открыты, а также по другим вопросам относительно случившегося администрация города работает с сотрудниками правоохранительных органов и оказывает полное содействие в деле. Сейчас ворота закрыты, территория огорожена сигнальной лентой", — уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что в дела о гибели подростка в Сормове суд отправил под домашний арест нового руководителя ГУММиД Анатолия Агеева. По версии следствия, он может быть причастен к произошедшей трагедии.