Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 марта 2026 15:16
Эксклюзив
Главу ГУММиД арестовали после трагедии в Сормове: что говорят в мэрии
12 марта 2026 13:29
Москвича будут судить за избиение мужчины и серию краж в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 12:25
Новый глава ГУММиД арестован по делу о гибели 13-летнего подростка в Сормове
12 марта 2026 09:49
Дело о ДТП с автобусами, перевозившими иностранцев, под Арзамасом дошло до суда
11 марта 2026 21:15
Экс-начальник ГАИ в Лыскове получил 3 года колонии за превышение полномочий
11 марта 2026 15:48
Нижегородская область заняла 4-е место в России по числу ДТП с самокатами
11 марта 2026 12:36
Два нижегородских подростка получили 6 и 8 лет колонии за теракт на ж/д
11 марта 2026 12:22
Названа причина эвакуации ТРК "Жар-птица" в Нижнем Новгороде
11 марта 2026 11:15
Два человека погибли на ночном пожаре из-за сигареты в Канавине
11 марта 2026 10:40
Суд изъял у нижегородского экс-судьи Виктора Фомина имущество на 166 млн рублей
Происшествия

Главу ГУММиД арестовали после трагедии в Сормове: что говорят в мэрии

12 марта 2026 15:16 Происшествия
гуммид

Фото: прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Нижегородская администрация оказывает содействие правоохранительным органам, которые устанавливают обстоятельства и причины гибели 13-летнего подростка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Трагедия произошла 6 марта. Тогда группа несовершеннолетних проникла в здание на улице Станционной в Сормовском районе. Позднее выяснилось, что объект капитального строительства на тот момент не эксплуатировался.

Ранее собственник вывез из здания все имущество, в том числе окна. После этого объект был изъят из частной собственности. Его планировали снести для реализации инфраструктурного проекта — на этом месте должна появиться станция метро "Сормовская".

В мэрии рассказали, что от лица МКУ "ГУММиД" генеральному подрядчику дважды направлялись обращения с просьбой организовать снос зданий, включая объект на улице Станционной, 52. Первое письмо было направлено в сентябре 2025 года, повторное — в феврале 2026 года.

"К обращению прилагались все необходимые для организации сноса документы - проекты организации демонтажа с указанием полигона утилизации отходов, образующихся в результате демонтажа, постановления администрации города Нижнего Новгорода о сносе, документы, подтверждающие отключение объектов от инженерных сетей", — сообщили в мэрии, отвечая на запрос НИА "Нижний Новгород".

В администрации также отметили, что условиями контракта также определены сроки проведения работ по подготовке территории строительства. Само здание на улице Станционной, 52 располагалось на отдельной площадке за забором.

"В какой момент и по какой причине ворота были открыты, а также по другим вопросам относительно случившегося администрация города работает с сотрудниками правоохранительных органов и оказывает полное содействие в деле. Сейчас ворота закрыты, территория огорожена сигнальной лентой", — уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что в дела о гибели подростка в Сормове суд отправил под домашний арест нового руководителя ГУММиД Анатолия Агеева. По версии следствия, он может быть причастен к произошедшей трагедии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Обрушение крыши на Станционной Сормовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных