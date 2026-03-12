Главу ГУММиД обвинили в халатности из-за гибели подростка в Сормове

Гендиректору МКУ "ГУММиД" Анатолию Агееву предъявлено обвинение в халатности, которая привела к гибели 13-летнего ребенка. Уголовное дело завели по части 2 статьи 293 УК РФ, сообщили в СУ СКР по региону.
6 марта подростки проникли в заброшенное здание на Станционной улице Сормовского района Нижнего Новгорода, где произошло обрушение кровли. Один мальчик скончался на месте. Еще двух (13 и 14 лет) доставили в больницу с телесными повреждениями.
Установлено, что трагедия могла произойти из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством МКУ, которое отвечает за соблюдение требований безопасности на объекте до его сноса.
Суд отправил Агеева под домашний арест до 6 мая.
Напомним, что в день трагедии СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
