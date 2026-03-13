Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Культура и отдых

Три площадки НГХМ стали доступны по единому билету

13 марта 2026 15:54 Культура и отдых
Три площадки НГХМ стали доступны по единому билету

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский художественный музей начал продавать единый билет, который позволяет посетить сразу все три его здания, сообщили в региональном минкульте.

Билет действует в пространствах "НГХМ|Русское искусство" в кремле, "НГХМ|Зарубежное искусство" на Верхневолжской набережной и "НГХМ|Искусство XX века" на площади Минина и Пожарского. Использовать его можно в течение трех дней с момента покупки.  

Новый формат дает возможность выстроить более цельное знакомство с коллекцией музея — от классики Карла Брюллова и Ивана Шишкина до европейской живописи Лукаса Кранаха и Якоба Йорданса, а также авангардных работ Казимира Малевича и Василия Кандинского.  

Одно из главных преимуществ — увеличенный срок действия. В течение трех дней посетители могут спокойно распределить время и без спешки осмотреть все экспозиции.  

Гендиректор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин отметил, что введение единого билета стало шагом к тому, чтобы сделать коллекцию более доступной для широкой аудитории.

Теперь за три дня можно в удобном темпе получить полное представление о фондах — от иконописи до авангарда.

Ранее сообщалось, что осенью 2026 года в Нижнем Новгороде откроется музей русского символизма.

