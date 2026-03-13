Три площадки НГХМ стали доступны по единому билету

Фото:
Нижегородский художественный музей начал продавать единый билет, который позволяет посетить сразу все три его здания, сообщили в региональном минкульте.
Билет действует в пространствах "НГХМ|Русское искусство" в кремле, "НГХМ|Зарубежное искусство" на Верхневолжской набережной и "НГХМ|Искусство XX века" на площади Минина и Пожарского. Использовать его можно в течение трех дней с момента покупки.
Новый формат дает возможность выстроить более цельное знакомство с коллекцией музея — от классики Карла Брюллова и Ивана Шишкина до европейской живописи Лукаса Кранаха и Якоба Йорданса, а также авангардных работ Казимира Малевича и Василия Кандинского.
Одно из главных преимуществ — увеличенный срок действия. В течение трех дней посетители могут спокойно распределить время и без спешки осмотреть все экспозиции.
Гендиректор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин отметил, что введение единого билета стало шагом к тому, чтобы сделать коллекцию более доступной для широкой аудитории.
Теперь за три дня можно в удобном темпе получить полное представление о фондах — от иконописи до авангарда.
Ранее сообщалось, что осенью 2026 года в Нижнем Новгороде откроется музей русского символизма.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+