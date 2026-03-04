Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
04 марта 2026
Музей русского символизма в Нижнем Новгороде откроют осенью 2026 года
04 марта 2026 07:01
03 марта 2026 21:45
03 марта 2026 20:00
03 марта 2026 17:00
03 марта 2026 13:57
02 марта 2026 17:17
02 марта 2026 16:05
01 марта 2026 16:40
01 марта 2026 15:28
Культура и отдых

Музей русского символизма в Нижнем Новгороде откроют осенью 2026 года

04 марта 2026 09:54 Культура и отдых
Музей русского символизма в Нижнем Новгороде откроют осенью 2026 года

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Открытие Музея русского символизма запланировано на осень 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском государственном художественном музее.

Напомним, о создании нового музейного пространства стало известно в мае 2025 года. Тогда сообщалось, что основу экспозиции составит дар искусствоведа и коллекционера Валерия Дудакова из 39 произведений мастеров символизма и объединения "Голубая роза". Ключевым экспонатом станет пано Михаила Ларионова "Прогулка". 

"Сейчас НГХМ совместно с дарителем разрабатывают концепцию, определяют основные акценты и экспозиционные решения", — сообщили в музее.

Ранее сообщалось, что осенью заработают музеи в Коромысловой и Часовой башнях Нижегородского кремля. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

