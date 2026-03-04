Музей русского символизма в Нижнем Новгороде откроют осенью 2026 года

Фото:
Открытие Музея русского символизма запланировано на осень 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском государственном художественном музее.
Напомним, о создании нового музейного пространства стало известно в мае 2025 года. Тогда сообщалось, что основу экспозиции составит дар искусствоведа и коллекционера Валерия Дудакова из 39 произведений мастеров символизма и объединения "Голубая роза". Ключевым экспонатом станет пано Михаила Ларионова "Прогулка".
"Сейчас НГХМ совместно с дарителем разрабатывают концепцию, определяют основные акценты и экспозиционные решения", — сообщили в музее.
Ранее сообщалось, что осенью заработают музеи в Коромысловой и Часовой башнях Нижегородского кремля.
