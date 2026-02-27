Редкие механические куклы и деревянные скульптуры покажут нижегородцам Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В усадьбе Рукавишниковых в июне гостям представят две уникальные механические куклы-автоматона, недавно приобретенные Вячеславом Хуртиным, заведующим музеем-филиалом "Технический музей". Мероприятие на пресс-завтраке в честь 130-летия Нижегородского музея-заповедника анонсировал его генеральный директор Юрий Филиппов, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Речь идет о куклах с механическим приводом, выполняющих действия по заданной программе. Искусство создания таких автоматонов, как отметил Филиппов, было утрачено в начале XX века. По его словам, в отличие от современных электронных игрушек, внутри исторических фигур скрыт сложный механизм.

Сейчас куклы проходят восстановление. Внутри одной из них находится музыкальная шкатулка, которая является основной частью конструкции и обеспечивает звуковое сопровождение, а в другой — фонограф.

Юрий Филиппов добавил, что работающие куклы XIX века со звучащей музыкой — редчайшие экспонаты.

Вячеслав Хуртин подчеркнул, что "рабочий автоматон — это исключение", поскольку подобные механизмы со временем выходят из строя. Он добавил, что на выставке также будут представлены уникальные экспонаты из Технического музея. Например, роликовый орган времен Екатерины середины XVIII века.

"Я много лет занимаюсь техникой, но не встречал более раннего музыкального аппарата, который сделан настолько сложно", — сказал он.

Кроме того, 12 апреля в Манеже кремля откроется масштабная выставка, посвященная нижегородской храмовой деревянной скульптуре XVII – начала XX веков. По словам генерального директора НГИАМЗ, подготовка проекта заняла несколько лет.

Он добавил, что после революции значительная часть этих произведений оказалась в фондах и долгое время не привлекала внимания. Теперь многие предметы были отреставрированы, и их представят публике.

Заведующая музеем-филиалом "Музей истории художественных промыслов" Мария Пугачева отметила, что экспозиция будет крупной и позволит увидеть не только сами скульптуры, но и фотографии процесса реставрации — состояние до и после. Кроме того, будет воссоздан кабинет реставратора, чтобы показать рабочую обстановку специалиста и подчеркнуть важность сохранения объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что осенью планируется открытие новых музейных пространств в Коромысловой и Часовой башнях кремля.