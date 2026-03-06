Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Культура и отдых

"Пушкинский дворик" планируют обустроить в центре Нижнего Новгорода

06 марта 2026 16:02 Культура и отдых
Пушкинский дворик планируют обустроить в центре Нижнего Новгорода

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде рассматривают возможность создания культурного пространства под названием "Пушкинский дворик". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве культуры.

Инициативу прорабатывают Болдинский музей-заповедник и Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина, расположенный на площади Минина и Пожарского рядом с гимназией № 1.

Проект предполагает формирование единого музейного дворика с адаптацией исторических зданий, находящихся на территории колледжа, к современному использованию. Предполагается, что новое пространство станет частью музейного комплекса и расширит его функциональные возможности.

В "Пушкинском дворике" планируют проводить выставки под открытым небом, мастер-классы, лекции и фестивали.

"Дворик станет местом неформального общения, встреч и культурного обмена, что соответствует современным трендам в музейной практике — вовлечению общества и формированию комьюнити", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что тактильные копии экспонатов создадут в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

