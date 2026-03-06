"Пушкинский дворик" планируют обустроить в центре Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде рассматривают возможность создания культурного пространства под названием "Пушкинский дворик". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве культуры.

Инициативу прорабатывают Болдинский музей-заповедник и Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина, расположенный на площади Минина и Пожарского рядом с гимназией № 1.

Проект предполагает формирование единого музейного дворика с адаптацией исторических зданий, находящихся на территории колледжа, к современному использованию. Предполагается, что новое пространство станет частью музейного комплекса и расширит его функциональные возможности.

В "Пушкинском дворике" планируют проводить выставки под открытым небом, мастер-классы, лекции и фестивали.

"Дворик станет местом неформального общения, встреч и культурного обмена, что соответствует современным трендам в музейной практике — вовлечению общества и формированию комьюнити", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что тактильные копии экспонатов создадут в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино".