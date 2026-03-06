"Пушкинский дворик" планируют обустроить в центре Нижнего Новгорода

Фото:
В Нижнем Новгороде рассматривают возможность создания культурного пространства под названием "Пушкинский дворик". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве культуры.
Инициативу прорабатывают Болдинский музей-заповедник и Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина, расположенный на площади Минина и Пожарского рядом с гимназией № 1.
Проект предполагает формирование единого музейного дворика с адаптацией исторических зданий, находящихся на территории колледжа, к современному использованию. Предполагается, что новое пространство станет частью музейного комплекса и расширит его функциональные возможности.
В "Пушкинском дворике" планируют проводить выставки под открытым небом, мастер-классы, лекции и фестивали.
"Дворик станет местом неформального общения, встреч и культурного обмена, что соответствует современным трендам в музейной практике — вовлечению общества и формированию комьюнити", - отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что тактильные копии экспонатов создадут в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+