Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 февраля 2026 11:43
Эксклюзив
Музей в Коромысловой башне Нижегородского кремля откроется 1 сентября
26 февраля 2026 19:43
Тактильные копии музейных экспонатов появятся в Болдине и Городце
26 февраля 2026 16:01
Дореволюционный пузырек нашли во время ремонта в Доме Эвениуса
25 февраля 2026 20:06
В Госдуме предложили признать песню "Сигма-бой" пропагандой нацизма
25 февраля 2026 14:38
Еще 16 млн рублей направят на реставрацию Литературного музея Горького
24 февраля 2026 16:26
"Белый пароход" из Якутии отправился в плавание по России — благодаря премьере на Wink
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 17:00
Нижегородцы могут бесплатно сходить в музеи по цифровому ID в мессенджере MAX
22 февраля 2026 15:00
В Городце открыли комплекс, где показывают процесс приготовления пряников
22 февраля 2026 11:03
Эксклюзив
Митрополит Георгий назвал храмы Нижнего Новгорода, которые стоит увидеть
Культура и отдых

Музей в Коромысловой башне Нижегородского кремля откроется 1 сентября

27 февраля 2026 11:43 Культура и отдых
Музей в Коромысловой башне Нижегородского кремля откроется 1 сентября

Фото: минкульт Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Музей в Коромысловой башне Нижегородского кремля откроется 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил заведующий музеем-филиалом НГИАМЗ "Нижегородский кремль" Степан Петушин на пресс-завтраке в честь 30-летия Нижегородского музея-заповедника. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Постоянная экспозиция в Коромысловой башне будет рассказывать о том, как проходило строительство кремля. Сейчас в башне продолжается реставрация. Пока работы ведутся только внутри, а весной начнутся и снаружи.

По словам Степана Петушина, на двух нижних этажах Коромысловой башни будут лекционные залы, а на двух верхних — экспозиции.

Вместе с тем в День народного единства, который отмечается 4 ноября, планируется открыть постоянную экспозицию в Часовой башне. Она расскажет о названии башни и о том, какие функции башня выполняла в разные годы.

Напомним, что в 2026 году планируют исследовать Пороховую башню кремля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Музеи НГИАМЗ
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2025 14:00
Археологи нашли способ защитить муромский могильник от черных копателей
16 ноября 2025 13:57
Стало известно, какие редкие экспонаты хранятся в нижегородских музеях
26 июня 2025 12:54
Минкульт рассказал, зачем НГИАМЗ приобрел здание за 50 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных