Музей в Коромысловой башне Нижегородского кремля откроется 1 сентября Культура и отдых

Фото: минкульт Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Музей в Коромысловой башне Нижегородского кремля откроется 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил заведующий музеем-филиалом НГИАМЗ "Нижегородский кремль" Степан Петушин на пресс-завтраке в честь 30-летия Нижегородского музея-заповедника. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Постоянная экспозиция в Коромысловой башне будет рассказывать о том, как проходило строительство кремля. Сейчас в башне продолжается реставрация. Пока работы ведутся только внутри, а весной начнутся и снаружи.

По словам Степана Петушина, на двух нижних этажах Коромысловой башни будут лекционные залы, а на двух верхних — экспозиции.

Вместе с тем в День народного единства, который отмечается 4 ноября, планируется открыть постоянную экспозицию в Часовой башне. Она расскажет о названии башни и о том, какие функции башня выполняла в разные годы.

Напомним, что в 2026 году планируют исследовать Пороховую башню кремля.