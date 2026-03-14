Ледяная глыба едва не упала на девочек во дворе дома в Семенове  

В Семенове огромная масса снега чуть не обрушилась на двух девочек. Видео произошедшего опубликовали в группе "Типичный Семенов" во "Вконтакте".
На записи видно, как девочки сидят возле дома. В какой‑то момент они резко вскакивают и отбегают в сторону. Спустя считанные секунды с крыши сходит крупная снежная глыба и падает именно туда, где они находились мгновение назад.
Инцидент произошел вечером 13 марта возле дома №55 на улице 50 лет Октября.
Ранее сообщалось, что директора некоммерческой организации будут судить из-за падения наледи на шестерых детей в Нижнем Новгороде.
