Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Директора НКО будут судить за падение наледи на детей в Нижнем Новгороде

Директор некоммерческой организации предстанет перед судом после падения наледи на шестерых детей в Нижнем Новгороде.

Инцидент произошел 13 февраля 2026 года на Рождественской улице. Группа детей с родителям пришла на экскурсию в частный музей. С крыши здания на несовершеннолетних упала ледяная глыба. Шестерых пострадавших доставили в больницу.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. К настоящему моменту расследование завершено. 

Следствие пришло к выводу, что наледь упала на детей по вине директора НКО, являющейся собственником помещения. Она не следила за уборкой снега и наледи с крыши, хотя использовала здание для оказания платных услуг, подвергая опасности посетителей, включая детей. 

В силовом ведомстве отметили, что собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением скоро направят в суд.

Напомним, что 14 февраля на улице Варварской падение наледи с крыши обернулось трагедией: погибла 19-летняя девушка. Расследуется уголовное дело. Обвиняемого в случившемся отправили в СИЗО. Ход расследования находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Теги:
СК Снег Травма
