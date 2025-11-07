Нижегородская "Чайка" уступила "Белым медведям" со счетом 4:8

Фото:
В первом матче серии между "Белыми Медведями" и нижегородской "Чайкой" челябинцы одержали уверенную победу — 8:4.
Хозяева активно начали игру и быстро повели. "Чайка" сократила отставание усилиями Арсения Бессонова, но к первому перерыву счёт стал 3:1 в пользу "Белых Медведей". Во втором периоде "нижегородцы" дважды забросили — отличились Макар Глазунов и Ян Мельников. Однако челябинцы тоже дважды поразили ворота соперника и сохранили комфортное преимущество — 6:3.
В третьем отрезке Глеб Стафеев забросил четвёртую шайбу для "Чайки", но "Белые Медведи" ответили ещё двумя голами и довели счёт до 8:4.
Вторая игра серии состоится 7 ноября.
Ранее сообщалось, что "Торпедо" одержало пятую победу подряд.
