Последние новости рубрики Спорт
07 ноября 2025 10:52Нижегородская "Чайка" уступила "Белым медведям" со счетом 4:8
06 ноября 2025 22:37Нижегородское "Торпедо" одержало пятую победу подряд
06 ноября 2025 18:36Футболисты "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России
06 ноября 2025 16:53Волонтеры создали современную спортплощадку в Выксунском округе
06 ноября 2025 14:48Студент НИУ Президентской академии взял золото на Всероссийских соревнованиях по кобудо
06 ноября 2025 14:28Спортдиректор Удальцов объяснил, почему Дзюбы не будет в "Пари НН"
06 ноября 2025 11:38Федор Смолов о "Пари НН": "Я бы этот вариант даже не рассматривал"
06 ноября 2025 09:31БК "Пари НН" снова уступил ЦСКА, продлив серию поражений
05 ноября 2025 16:35Нижегородцы собрали более 3,2 тысячи подписей за восстановление "Водника"
05 ноября 2025 12:55Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году
Спорт

Нижегородская "Чайка" уступила "Белым медведям" со счетом 4:8

07 ноября 2025 10:52 Спорт
Чайка уступила Белым медведям со счетом 4:8

Фото: МХК "Чайка"

В первом матче серии между "Белыми Медведями" и нижегородской "Чайкой" челябинцы одержали уверенную победу — 8:4.

Хозяева активно начали игру и быстро повели. "Чайка" сократила отставание усилиями Арсения Бессонова, но к первому перерыву счёт стал 3:1 в пользу "Белых Медведей". Во втором периоде "нижегородцы" дважды забросили — отличились Макар Глазунов и Ян Мельников. Однако челябинцы тоже дважды поразили ворота соперника и сохранили комфортное преимущество — 6:3.

В третьем отрезке Глеб Стафеев забросил четвёртую шайбу для "Чайки", но "Белые Медведи" ответили ещё двумя голами и довели счёт до 8:4.

Вторая игра серии состоится 7 ноября.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" одержало пятую победу подряд.

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
