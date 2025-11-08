Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Спорт

"Чайка" взяла реванш у "Белых Медведей"

08 ноября 2025 09:00 Спорт
Чайка взяла реванш у Белых Медведей

Фото: МХК "Чайка"

7 ноября хоккеисты молодежной команды "Чайка" уверенно обыграли "Белых Медведей" в повторной встрече в Челябинске. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу нижегородцев, которые тем самым взяли реванш за крупное поражение накануне.

Первая часть игры прошла в равной борьбе. За два периода команды так и не смогли отличиться: вратари действовали надежно, а на площадке шла жёсткая силовая борьба с множеством удалений.

Перелом наступил лишь в третьем периоде: Лев Сальников открыл счёт. "Белые Медведи" попытались отыграться, но оборона и вратарь "Чайки" сыграли надежно.

За минуту до конца основного времени Макар Ополинский поразил пустые ворота челябинцев, установив окончательный счёт — 0:2. Марат Сабитов оформил "сухарь".

Следующий матч (6+) "Чайка" проведёт уже дома. 14 ноября нижегородцы примут "АКМ Новомосковск".

Ранее сообщалось, что генменеджер "Торпедо" Евгений Забуга опроверг переход Никиты Артамонова в СКА.

Спорт ХК Чайка Хоккей
05 ноября 2025 12:55Нижегородское "Торпедо" может переехать на новую арену к Новому году
28 октября 2025 19:28Еще 4,6 млрд рублей направят на Ледовый дворец на Стрелке
05 августа 2025 10:04Матч звезд КХЛ может пройти в Нижнем Новгороде
