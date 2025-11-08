"Чайка" взяла реванш у "Белых Медведей"

Фото:
7 ноября хоккеисты молодежной команды "Чайка" уверенно обыграли "Белых Медведей" в повторной встрече в Челябинске. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу нижегородцев, которые тем самым взяли реванш за крупное поражение накануне.
Первая часть игры прошла в равной борьбе. За два периода команды так и не смогли отличиться: вратари действовали надежно, а на площадке шла жёсткая силовая борьба с множеством удалений.
Перелом наступил лишь в третьем периоде: Лев Сальников открыл счёт. "Белые Медведи" попытались отыграться, но оборона и вратарь "Чайки" сыграли надежно.
За минуту до конца основного времени Макар Ополинский поразил пустые ворота челябинцев, установив окончательный счёт — 0:2. Марат Сабитов оформил "сухарь".
Следующий матч (6+) "Чайка" проведёт уже дома. 14 ноября нижегородцы примут "АКМ Новомосковск".
Ранее сообщалось, что генменеджер "Торпедо" Евгений Забуга опроверг переход Никиты Артамонова в СКА.
