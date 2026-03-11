Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Спорт

Нижегородский "Старт" завершил сезон поражением от "Родины"

11 марта 2026 14:09 Спорт
Нижегородский Старт завершил сезон поражением от Родины

Фото: ХК "Старт"

Хоккеисты "Старта" провели последний матч сезона в Красноярске, где состоялся Кубок ФХМР за 5-8-е места в чемпионате России.

Встреча с "Родиной" завершилась поражением нижегородцев со счетом 3:5.

В этой игре "Старт" не смог рассчитывать на Сергея Филатова, который травмировался в матче против "Енисея". Хоккеиста успешно прооперировали.

В первом тайме небольшим преимуществом владела "Родина". Кирилл Литвинов оформил дубль, причем в обоих эпизодах мячу помогли рикошеты и касания игроков нижегородцев. 

После перерыва кировчане забили еще трижды. "Старт" ответил двумя мячами капитана Анатолия Голубкова.

На этом сезон для команды Андрея Рушкина окончен. Завершив регулярный чемпионат на шестой позиции, нижегородцы по итогам финального этапа откатились на восьмую строчку турнирной таблицы.

Ранее клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей за несостоявшийся матч с "Кузбассом". Игра в Нижнем Новгороде была отменена из‑за плохого состояния льда.

В итоге команде засчитали техническое поражение, а исполнительный директор "Старта" впоследствии был отправлен в отставку. 

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
