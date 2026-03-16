Логистический комплекс Ozon за 12,3 млрд рублей открылся в Нижнем Новгороде Экономика

В Нижегородской области открыли один из крупнейших логистических комплексов, сообщили в правительстве региона.

Комплекс логистических услуг по обработке, хранению и доставке заказов для Ozon построила компания "НиноГрад". Объект расположен на Московском шоссе в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Центр будет обеспечивать полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и передачи их для доставки покупателям. Общий объем инвестиций, вложенных застройщиком и компанией во все три очереди проекта — фулфилмент-центр, сортировочный центр и центр обработки крупногабаритных товаров — составил 12,3 млрд рублей. Площадь складского комплекса достигла 150 тыс. кв. м.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что новый объект стал одним из крупнейших логистических комплексов региона. По его словам, в прошлом году проект получил статус приоритетного инвестпроекта.

"Благодаря комплексному развитию логистической инфраструктуры регион получает увеличение общего объема качественных складских помещений более чем на 20 %, а также новые рабочие места и налоговые поступления", — сказал Никитин.

Складской комплекс построен в соответствии с требованиями к складам класса "А" и оснащен современными системами безопасности и связи. В компании отмечают, что развитие логистической инфраструктуры в столице Приволжского федерального округа связано с устойчивым ростом спроса на услуги маркетплейса.

Как сообщил операционный директор производства Ozon Александр Старцев, с начала 2026 года количество заказов в Нижегородской области выросло на 80%. При этом увеличивается и число местных продавцов: по итогам 2025 года предпринимателей, сотрудничающих с платформой в регионе, стало почти на 30% больше, чем годом ранее.

Старцев добавил, что клиенты маркетплейса, в том числе из удаленных населенных пунктов области, смогут быстрее получать заказы. Новый центр дополнит уже существующую в регионе логистическую инфраструктуру. Проект в статусе приоритетного получает государственную поддержку в виде налоговых льгот на имущество.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков сообщил, что сейчас в регионе действует 35 инвестиционных соглашений о поддержке приоритетных инвестпроектов в сферах логистики, промышленности, сельского хозяйства, нефтехимии и других отраслях. Общий объем инвестиций по ним превышает 171 млрд рублей.

Для получения статуса приоритетного инвестпроекта инвесторы могут подать заявку на инвестиционном портале региона или обратиться в минэкономразвития области. Проекты с таким статусом могут получать льготы по налогу на имущество организаций вплоть до освобождения от его уплаты в региональный бюджет.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. С 2025 года работа по поддержке бизнеса стала частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Напомним также, что за 2025 год нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 80 млрд рублей.