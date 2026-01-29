Проект строительства склада Wildberries в Новинках пока не готов Экономика

Сроки возведения логистического комплекса Wildberries в Новинках пока не определены. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минграде, назвать конкретные даты получится только после подготовки и подачи проектной документации.

В ведомстве уточнили, что на данный момент документы, предусмотренные статьей 51 Градостроительного кодекса РФ, в уполномоченный орган не поступали. Проект строительства логистического объекта находится на стадии разработки.

Параметры будущего комплекса, включая площадь застройки земельного участка и другие технико-экономические характеристики, также пока формируются.

Окончательные технические решения по объекту будут определены в ходе экспертизы и дальнейшего контрольного сопровождения проекта.

Напомним, что нижегородцы написали обращение к основательнице WB Татьяне Ким по поводу строительства склада в Новинках.

Ранее позицию властей по вопросу строительства склада озвучил губернатор Глеб Никитин в ходе прямой линии в ноябре. По его словам, рабочие места на территориях новых ЖК на юге региона должны быть в приоритете для местных жителей. "Мы не можем разбрасываться такими инвесторами, которые будут играть огромную роль в экономике региона", - подчеркнул он.