Корпуса склада Ozon в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию Экономика

Фото: телеграм-канал Егора Полякова

В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершён очередной этап строительства логистического центра для маркетплейса Ozon. Объект, расположенный на улице Тепличной недалеко от Московского шоссе, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Информация об этом размещена на сайте министерства строительства Нижегородской области.

Проект реализует компания "НиноГрад". Разрешение касается третьего этапа строительства, в который вошли два блока формата "фулфилмент" и контрольно-пропускной пункт для персонала.

Общая площадь будущего складского комплекса составит около 150 тысяч квадратных метров. На его строительство предусмотрено 12,3 млрд рублей, ещё 3 млрд рублей планируется направить на оснащение.

Напомним, летом этого года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило инвестиционное соглашение между региональным правительством и компанией "НиноГрад". Ей предоставят на пять лет налоговую льготу — освобождение от налога на имущество организаций на сумму порядка 1 млрд рублей. Ожидается, что за этот период в региональный бюджет поступит 104 миллиона рублей, а совокупные поступления по НДФЛ с учётом деятельности арендатора превысят 1,3 млрд рублей.

Также сообщалось, что логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде планируют достроить в 2025 году.