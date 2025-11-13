Корпуса склада Ozon в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию

Фото:
В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершён очередной этап строительства логистического центра для маркетплейса Ozon. Объект, расположенный на улице Тепличной недалеко от Московского шоссе, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Информация об этом размещена на сайте министерства строительства Нижегородской области.
Проект реализует компания "НиноГрад". Разрешение касается третьего этапа строительства, в который вошли два блока формата "фулфилмент" и контрольно-пропускной пункт для персонала.
Общая площадь будущего складского комплекса составит около 150 тысяч квадратных метров. На его строительство предусмотрено 12,3 млрд рублей, ещё 3 млрд рублей планируется направить на оснащение.
Напомним, летом этого года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило инвестиционное соглашение между региональным правительством и компанией "НиноГрад". Ей предоставят на пять лет налоговую льготу — освобождение от налога на имущество организаций на сумму порядка 1 млрд рублей. Ожидается, что за этот период в региональный бюджет поступит 104 миллиона рублей, а совокупные поступления по НДФЛ с учётом деятельности арендатора превысят 1,3 млрд рублей.
Также сообщалось, что логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде планируют достроить в 2025 году.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+