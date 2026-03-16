Роструд начал проверку из-за возможного ЧП на производстве в Кудьме

Несчастным случаем на производстве в Кудьме, о котором пишет телеграм-канал "Кстати", заинтересовалась Гострудинспекция в Нижегородской области.
По информации от очевидцев, 50-летний мужчина якобы умер после взрыва, который произошел при попытке очистить топливозаправочную автоцистерну болгаркой.
Специалисты трудовой инспекции, увидев эту информацию в СМИ, решили выяснить обстоятельства несчастного случая.
Ранее сообщалось о гибели двух рабочих при падении в лифтовую шахту с 27 этажа на стройке в Канавинском районе. Возбуждено уголовное дело.
