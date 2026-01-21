Взрыв прогремел на химпредприятии в Дзержинске Происшествия

Взрыв прогремел на единственном в России заводе по производству порошков карбонильного железа в Дзержинске.

Как сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области, инцидент на ООО "Синтез-ПКЖ" произошел в 19:30 20 января. Есть пострадавший — это 38-летний работник. Он получил множественные травмы.

По данным надзорного ведомства, взорвалось карбонильное железо. Проводится проверка.

Напомним, что аналогичное ЧП произошло на данном предприятии 6 июня 2012 года. Тогда ожоги получили шесть человек, всех госпитализировали.