Взрыв прогремел на химпредприятии в Дзержинске

Взрыв прогремел на единственном в России заводе по производству порошков карбонильного железа в Дзержинске.
Как сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области, инцидент на ООО "Синтез-ПКЖ" произошел в 19:30 20 января. Есть пострадавший — это 38-летний работник. Он получил множественные травмы.
По данным надзорного ведомства, взорвалось карбонильное железо. Проводится проверка.
Напомним, что аналогичное ЧП произошло на данном предприятии 6 июня 2012 года. Тогда ожоги получили шесть человек, всех госпитализировали.
