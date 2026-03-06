Глеб Никитин представил Владимиру Путину проекты подготовки кадров Экономика

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин представил президенту России Владимиру Путину опыт региона по реализации проектов в сфере подготовки кадров. Встреча прошла в Москве 6 марта.

Одной из ключевых тем стала реализация проекта ИТ-кампуса "Неймарк", который создается в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

По словам губернатора, в этом году в кампусе завершили строительство первого коливинга на 1300 мест. В дальнейшем планируется возвести еще два коливинга, рассчитанных на 4300 мест.

"Это один из крупнейших кампусов мирового уровня в программе правительства. То есть будет 5600 мест, соответственно, и восемь тысяч обучающихся", — сообщил Глеб Никитин.

Глава региона также отметил важность федерального проекта "Профессионалитет", который направлен на развитие системы среднего профессионального образования.

По словам Никитина, Нижегородская область входит в число лидеров по реализации этого проекта. В регионе уже создано 16 образовательных кластеров, в 2026 году планируется открыть еще три, а в 2027 году власти намерены подать семь новых заявок.

Отдельно губернатор рассказал о создании федерального технопарка профессионального образования на базе "Нижполиграфа".

"По вашему поручению и при вашей поддержке мы создаем федеральный технопарк "Нижполиграф". Благодаря этому все больше детей выбирает востребованные экономикой естественно-научные и технологические профили", — отметил он.

Еще одним направлением развития системы подготовки кадров стала сеть детских технопарков "Кванториум".

Никитин подчеркнул, что такие площадки помогают формировать у школьников интерес к науке и технологиям. В четырех федеральных технопарках "Кванториум", созданных в регионе в рамках национального проекта "Образование", сейчас обучаются почти три тысячи детей. При этом часть площадок работает в небольших населенных пунктах.

Отдельно губернатор отметил "Кванториум", созданный в моногороде Выкса при участии бизнеса. Проект реализован совместно с Объединенной металлургической компанией.

По словам главы региона, предприятие построило здание стоимостью 720 млн рублей, а область обеспечила технопарк необходимым оборудованием. Сейчас учреждение работает как муниципальное и принимает около 800 детей, помогая им познакомиться с естественно-научными направлениями.

Национальный проект "Молодежь и дети" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ, среди которых "Россия — страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".