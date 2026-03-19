Суд обязал Краснооктябрьскую администрацию создать похоронную службу Общество

Администрация Краснооктябрьского округа в Нижегородской области обязана создать похоронную службу. Так постановил Сергачский межрайонный суд, рассмотрев иск прокуратуры.

В округе насчитывается 30 муниципальных кладбищ. Суд признал незаконным бездействие местных чиновников, не принявших меры для создания муниципальной похоронной службы. По их вине граждане не могли пользоваться правом на безвозмездное погребение по гарантированному федеральным законодательством перечню услуг.

Представление главе МСУ внесли еще в ноябре 2025 года, но служба так и не была создана.

После вступления решения суда в законную силу у администрации будет полгода на создание такой службы.

Ранее сообщалось, что участки под новые захоронения будут созданы на пяти кладбищах Нижнего Новгорода. В частности, на Ново-Стригинском планируют создать более 20 тысяч участков.