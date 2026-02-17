Кремация может подорожать в Нижнем Новгороде с 1 марта

В российских СМИ появилась информация о возможном резком подорожании кремации якобы из-за роста тарифов ЖКХ. Сообщалось, что в среднем по стране услуга может вырасти в цене примерно на 20 тысяч рублей. НИА "Нижний Новгород" выяснила у директора нижегородского крематория Владимира Ворошухи, планируется ли подобное повышение в столице Приволжья.
По его словам, в 2026 году тарифы в учреждении пока не пересматривались.
"В прошлом году мы поднимали цены 1 февраля. В этом году еще не подняли. У нас запланирована индексация, как и везде в стране. Думаем подготовить документы к 1 марта. Но то, что пишут о повышении на 20 тысяч и других подобных вещах, — такого не планируется. Речь идет о плановой индексации на небольшие суммы. Если написанное имеет какое-то отношение к жизни и если в Москве услуги действительно вырастут в два раза, — бизнес есть бизнес. Возможно, это поможет нашей экономике. Но пока таких планов нет", — прокомментировал Ворошуха.
Согласно действующему прайс-листу, базовая стандартная кремация в Нижнем Новгороде стоит 23 900 рублей. В эту сумму входят урна "Стандарт", обработка гроба дезинфицирующими средствами и сумка для урны. Срочная кремация с выдачей праха в день обращения обойдется в 26 800 рублей.
При выборе нестандартного гроба предусмотрены доплаты от 2 000 до 4 000 рублей.
Аренда траурного зала оплачивается отдельно: 30 минут стоят 3 800 рублей, один час — 7 300 рублей. Дополнительные услуги — деодорация гроба, аренда прозрачного саркофага, санитарная обработка тела, гравировка на урне и другие — стоят от 800 до 4 800 рублей.
Также предусмотрено размещение урны в колумбарии. С учетом всех услуг общая стоимость может превышать 80 000 рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде утвердили компенсацию за погребение на 2026 год.
