Опубликован логотип первого частного футбольного клуба Нижнего Новгорода Спорт

Фото: ФК "Победа"

Первый частный футбольный клуб Нижнего Новгорода "Победа" представил обновленный логотип. Презентация состоялась в официальном телеграм-канале команды.

"Мы обновили наш логотип, привели его к современным и юридическим стандартам. Теперь это не просто эмблема — это символ движения вперёд, амбиций и характера нижегородского футбола", — сказали представители ФК.

Если раньше на эмблеме была изображена машина "Победа" с футбольным мячом над ней, то теперь символом команды стал олень. Мяч разместился между его рогов. Новый логотип выполнен в красно-черной цветовой гамме, как и предыдущий.

Напомним, новая команда будет базироваться на стадионе "Северный". Основу состава составят молодые игроки из СШОР-8, "Пари НН" и других футбольных академий Нижегородской области.

С 1 декабря пост главного тренера займет уроженец Дзержинска Олег Макеев, работавший в структурах "Пари НН" и возглавлявший "Волну".

Ранее ребрендинг провел нижегородский волейбольный клуб. Теперь он называется "Горький", а не АСК.

В межсезонье свой логотип обновил и хоккейный клуб "Торпедо".