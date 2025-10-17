Опубликован логотип первого частного футбольного клуба Нижнего Новгорода

Фото:
Первый частный футбольный клуб Нижнего Новгорода "Победа" представил обновленный логотип. Презентация состоялась в официальном телеграм-канале команды.
"Мы обновили наш логотип, привели его к современным и юридическим стандартам. Теперь это не просто эмблема — это символ движения вперёд, амбиций и характера нижегородского футбола", — сказали представители ФК.
Если раньше на эмблеме была изображена машина "Победа" с футбольным мячом над ней, то теперь символом команды стал олень. Мяч разместился между его рогов. Новый логотип выполнен в красно-черной цветовой гамме, как и предыдущий.
Напомним, новая команда будет базироваться на стадионе "Северный". Основу состава составят молодые игроки из СШОР-8, "Пари НН" и других футбольных академий Нижегородской области.
С 1 декабря пост главного тренера займет уроженец Дзержинска Олег Макеев, работавший в структурах "Пари НН" и возглавлявший "Волну".
Ранее ребрендинг провел нижегородский волейбольный клуб. Теперь он называется "Горький", а не АСК.
В межсезонье свой логотип обновил и хоккейный клуб "Торпедо".
