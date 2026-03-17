Нижегородский фотограф рассказала о самочувствии после инцидента на матче

Фото: Любительская Футбольная Лига 8×8 Нижний Новгород

Фотограф, пострадавшая во время матча любительской футбольной лиги в Нижнем Новгороде, вышла на связь. Девушка опубликовала обращение в соцсетях, где поблагодарила всех, кто переживает за её состояние и выражает поддержку.

Напомним, инцидент произошёл 15 марта на стадионе "Северный" на Автозаводе. Один из футболистов по ходу эпизода столкнулся с девушкой, которая находилась у кромки поля и снимала матч. Сейчас Гострудинспекция проводит проверку.

После случившегося нижегородка обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

В своём обращении Дарья Хахалева подчеркнула, что не винит никого в произошедшем.

"То, что произошло, — это чистая, нелепая случайность, от которой не застрахован ни один человек, находящийся на поле или рядом с ним. Такую уж я выбрала себе профессию. Работа спортивного фотографа и пресс-атташе — это не только красивые кадры, интервью и эйфория от побед. Это еще и определенный риск, который всегда ходит рядом на бровке поля. Я знала, на что шла, и я принимаю правила этой игры", - написала фотограф.

Девушка добавила, что не держит обиды ни на игроков, ни на обстоятельства и воспринимает произошедшее как часть своего профессионального пути.

Сейчас она чувствует себя не полностью восстановившейся, однако состояние постепенно улучшается. Впереди ей предстоит длительная реабилитация.

