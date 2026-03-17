Спорт

17 марта 2026 09:15 Спорт
Опубликован календарь матчей Пари НН на финише сезона РПЛ

Фото: ФК "Пари НН"

Опубликовано расписание матчей (6+) "Пари НН" на оставшуюся часть сезона‑2025/2026 Российской премьер‑лиги. Информация размещена в соцсетях нижегородского клуба.

Всего до завершения чемпионата команде предстоит провести восемь встреч.  

В рамках 23-го тура 5 апреля "Пари НН" сыграет дома против "Ростова". Затем нижегородцев ждет выезд в Калининград: 11 апреля пройдет игра с "Балтикой".  

После этого команда примет московское "Динамо" 18 апреля, а уже 22 апреля на выезде встретится с "Оренбургом". 26 апреля нижегородский клуб сыграет на своем поле против столичного "Спартака".  

В мае "Пари НН" откроет месяц гостевым матчем: 3 мая состоится встреча с грозненским "Ахматом". 11 мая "парижане" примут ЦСКА в рамках 29‑го тура.  

Заключительный матч чемпионата пройдет 17 мая. "Пари НН" сыграет в Казани против "Рубина".

Ранее сообщалось, что нижегородцы разгромили "Крылья Советов" на домашнем поле.

