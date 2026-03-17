Опубликован календарь матчей "Пари НН" на финише сезона РПЛ

Фото:
Опубликовано расписание матчей (6+) "Пари НН" на оставшуюся часть сезона‑2025/2026 Российской премьер‑лиги. Информация размещена в соцсетях нижегородского клуба.
Всего до завершения чемпионата команде предстоит провести восемь встреч.
В рамках 23-го тура 5 апреля "Пари НН" сыграет дома против "Ростова". Затем нижегородцев ждет выезд в Калининград: 11 апреля пройдет игра с "Балтикой".
После этого команда примет московское "Динамо" 18 апреля, а уже 22 апреля на выезде встретится с "Оренбургом". 26 апреля нижегородский клуб сыграет на своем поле против столичного "Спартака".
В мае "Пари НН" откроет месяц гостевым матчем: 3 мая состоится встреча с грозненским "Ахматом". 11 мая "парижане" примут ЦСКА в рамках 29‑го тура.
Заключительный матч чемпионата пройдет 17 мая. "Пари НН" сыграет в Казани против "Рубина".
Ранее сообщалось, что нижегородцы разгромили "Крылья Советов" на домашнем поле.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+