Опубликован календарь матчей "Пари НН" на финише сезона РПЛ Спорт

Опубликовано расписание матчей (6+) "Пари НН" на оставшуюся часть сезона‑2025/2026 Российской премьер‑лиги. Информация размещена в соцсетях нижегородского клуба.

Всего до завершения чемпионата команде предстоит провести восемь встреч.

В рамках 23-го тура 5 апреля "Пари НН" сыграет дома против "Ростова". Затем нижегородцев ждет выезд в Калининград: 11 апреля пройдет игра с "Балтикой".

После этого команда примет московское "Динамо" 18 апреля, а уже 22 апреля на выезде встретится с "Оренбургом". 26 апреля нижегородский клуб сыграет на своем поле против столичного "Спартака".

В мае "Пари НН" откроет месяц гостевым матчем: 3 мая состоится встреча с грозненским "Ахматом". 11 мая "парижане" примут ЦСКА в рамках 29‑го тура.

Заключительный матч чемпионата пройдет 17 мая. "Пари НН" сыграет в Казани против "Рубина".

Ранее сообщалось, что нижегородцы разгромили "Крылья Советов" на домашнем поле.