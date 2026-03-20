"ЕР" предложила расширить условия конкурса проектов создания комфортной городской среды

Партия "Единая Россия" выступила с инициативой расширить участие малых городов и исторических поселений во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Этот вопрос обсудили 12 марта на втором окружном отчётно-программном форуме "Есть результат!" в Ростове-на-Дону.
Как отметил координатор партпроекта "Городская среда", заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский, конкурс, реализуемый в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", показал высокую эффективность.
По его словам, с 2018 года отобрано 1 609 проектов-победителей, включая парки, набережные, площади и пешеходные зоны.
"Они охватили 924 муниципальных образования в 85 субъектах. На 31 декабря 2025 года завершено 1 153 объекта. За этими цифрами — реальные парки, набережные и площади, созданные для людей", — подчеркнул он, добавив, что конкурс способствует росту компетенций муниципальных команд и вовлечению жителей.
Любарский сообщил, что при подготовке новой Народной программы партии обсуждаются возможности масштабирования проекта. В частности, рассматриваются варианты расширения категорий участников и увеличения числа победителей, чтобы больше малых городов получили шанс на благоустройство.
Сбор предложений в новую Народную программу "Единой России" стартовал 19 февраля по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева на первом форуме "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Подобные мероприятия планируется провести во всех федеральных округах. На них правительство представит отчет о реализации действующей программы, а также будут сформированы предложения в новый программный документ.
Как ожидается, программа будет состоять из двух частей: предвыборной, с конкретными решениями и планом работы, и идеологической, определяющей стратегические ориентиры развития страны.
Для подготовки документа уже создан экспертный совет, в который вошли Герои России, участники СВО, представители науки, образования, промышленности, бизнеса и общественных организаций. Рамочную версию программы на десятилетия партия планирует представить в июне, а итоговую народную программу на пять лет — в августе, ко второму этапу съезда.
