Волейболисты "Горького" завершили сезон после поражения от "Динамо-ЛО"

"Горький" уступил "Динамо-ЛО" в ответном матче второго квалификационного раунда за выход в плей-офф Суперлиги и завершил сезон.
Команда Андрея Дранишникова проиграла встречу в трёх партиях — 0:3.
В первых двух сетах навязать серьёзную борьбу сопернику не удалось. Третья партия складывалась более успешно для нижегородцев, однако в концовке хозяева площадки сумели вырвать победу с минимальным преимуществом в два мяча.
Напомним, что в первой игре противостояния "Горький" дома уступил клубу из Соснового Бора со счётом 2:3. Для продолжения борьбы в ответной встрече требовалась победа, но "Динамо-ЛО" вновь оказалось сильнее.
По итогам квалификационного раунда "Динамо-ЛО" выходит в четвертьфинал, а "Горький" завершает выступление в чемпионате. Суперлигу 2026 нижегородская команда закончила на 11-м месте.
Впереди у нижегородцев матчи Кубка России 2026 года.
Ранее сообщалось, что "Пари НН" уступил "Краснодару" со счетом 5:0.
