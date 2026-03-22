Глыба снега чуть не убила женщину в Семенове — видео

Глыба снега чуть не убила пожилую женщину в Семенове. Видео с домофона опубликовал телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".
По данным источника, все случилось возле жилого дома на улице Чкалова. Женщина сидела на скамейке и кормила кошек. В какой-то момент кошки кинулись бежать кто куда. Спустя секунду с крыши сошла "лавина". Женщина при этом не сдвинулась с места.
Как следует из видео, в результате пострадала одна из кошек — снег рухнул прямо на нее.
Напомним, что неделю назад в Семенове произошел похожий инцидент. Там ледяная глыба чуть не упала на девочек. В СК возбудили уголовное дело. Глава округа Дмитрий Полуэктов назвал случившееся вопиющей халатностью.
