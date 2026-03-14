Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Происшествия

Сход наледи с крыши в Семенове закончился уголовным делом

14 марта 2026 13:39 Происшествия
Сход наледи с крыши в Семенове закончился уголовным делом

По факту падения наледи с крыши многоквартирного дома в Семенове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. 

Напомним, инцидент произошел 13 марта. В момент происшествия рядом находились две девочки, однако они успели отбежать буквальо за несколько секунд до схода наледи и не получили травм.

"По поручению руководителя регионального следственного управления Айрата Ахметшина Семеновский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области возбудил дело по статье 238 УК РФ — "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в СК. 

В рамках расследования следователи дадут правовую оценку действиям ответственных за своевременную очистку крыши от наледи и снега. Также планируется принять меры профилактического характера.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после частичного обрушения кровли многоквартирного дома в курортном поселке Зеленый город.

