Спорт

"Торпедо-Горький" проиграл "Магнитке" в первом матче серии

23 марта 2026 09:14
Торпедо-Горький проиграл Магнитке в первом матче серии

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

"Торпедо-Горький" уступил "Магнитке" в стартовой игре серии 1/8 финала Кубка Чемпиона России. Встреча завершилась со счетом 1:3.  

Счет был открыт уже на 45-й секунде. Нижегородцы допустили позиционную ошибку, и хозяева воспользовались моментом — 1:0.  

После пропущенной шайбы команда Дмитрия Космачёва активно действовала в атаке, однако сравнять счет не смогла.

Во втором периоде "Магнитка" увеличила преимущество — 2:0. А на 50-й минуте магнитогорцы довели счет до 3:0.  

Но "Торпедо-Горький" продолжил атаковать и смог сократить отставание. Денис Орлович-Грудков отличился в формате игры вшестером, забросив единственную шайбу нижегородцев в матче.

Счет в серии — 1:0. Следующий матч (0+) пройдет 24 марта в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что "Чайка" закончила "регулярку" в зоне плей-ин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

